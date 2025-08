Maat is vol voor Supporterscollectief: 'Genoeg is genoeg, het beleid moet op de schop'

Supporterscollectief Nederland wil dat het supportersbeleid in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie flink op de schop gaat. Zo moeten er geen collectieve straffen meer worden uitgedeeld en zouden fans in de Nederlandse stadions niet langer van elkaar gescheiden moeten worden.

Afgelopen seizoen waren er liefst vijfteen lege uitvakken in de Eredivisie en twaalf lege uitvakken in de Keuken Kampioen Divisie. Een record volgens het Supporterscollectief. "oms is dit een straf die is opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB maar steeds vaker zijn het gemeenten die als straf of zelfs preventief naar dit ultieme middel grijpen. De drempel om zware beperkingen op te leggen aan voetbalsupporters lijkt steeds lager te worden", klinkt het.

Het Supporterscollectief stelt dat er sprake is van 'een trend van collectief straffen waarbij een hele groep verantwoordelijk wordt gesteld voor de daden van een individueel persoon'. Die trend moet worden doorbroken. "Een vorm van straffen die alleen wordt toegepast op voetbalsupporters en die het verdient om te worden bestreden."

Als het aan het Supporterscollectief ligt, dan wordt er gekozen voor een andere benadering. "Waarbij de aanpak zich richt op de overgrote meerderheid goedwillende supporters. Hierbij moet het scheiden van uit- en thuissupporters buiten het stadion geen doel op zich meer zijn. Integendeel. Door bewust te kiezen voor menging van supporters buiten het stadion zal er sprake zijn van acceptatie in plaats van haat", gaat het persbericht verder.

Er is door het Supporterscollectief een stappenplan gemaakt en er is de hoop dat de nieuwe aanpak in het jaar 2035 volledig van kracht is. "Verandering kost tijd en dat zal hierbij niet anders zijn. Laten we het seizoen 2025/2026 gebruiken om een eerste stap in de andere richting te zetten", is het Supporterscollectief hoopvol.

KNVB kan zich 'helemaal vinden in stip aan de horizon'

De plannen het Supporterscollectief kunnen op de goedkeuring rekenen van de KNVB. "We werken prettig samen met Supporterscollectief Nederland en we kunnen ons helemaal vinden in de stip aan de horizon die zij schetsen: uiteenlopende supporters die gezamenlijk van het voetbal genieten. Voor de weg daarnaartoe moet goed gekeken worden naar de verantwoordelijkheden, risico's en timing om mogelijke stappen te kunnen zetten", aldus de voetbalbond tegenover NU.nl.