Heerenveen komt met verrassende mededeling over Noppert

blijft speler van sc Heerenveen, zo maken de Friezen bekend via de officiële kanalen. De doelman werd gelinkt aan een transfer naar het Turkse Antalyaspor, maar die gaat er niet van komen. Heerenveen kondigt ook direct aan dat Noppert komend weekend het doel zal verdedigen.

De toekomst van Noppert was de hele zomer al onzeker. De vijfvoudig international leek afgetroefd te gaan worden door Bernt Klaverboer in de strijd om de plek onder de lat bij Heerenveen. De boomlange goalie leek daarnaast op weg naar Antalyaspor, dat een bedrag van een miljoen euro voor hem zou betalen. Noppert zou die transfer echter niet zien zitten, waardoor deze van de baan is.

Artikel gaat verder onder video

Nu heeft Heerenveen aan alle twijfel een einde gemaakt. De Friezen kondigen op X namelijk aan dat Noppert ‘thús’ blijft en dus helemaal niet gaat vertrekken. Daarnaast kondigt de club aan dat de doelman komend weekend in de basis zal beginnen, wanneer de eerste competitiewedstrijd tegen FC Volendam op het programma staat.

Of Noppert na de eerste speelronde nog steeds eerste doelman is, valt nog te bezien. Ruim een uur na de mededeling over Noppert kondigden de Friezen namelijk de komst van Nordin Bakker aan. De doelman komt transfervrij over van Almere City en heeft voor twee seizoenen getekend. In het Abe Lenstra Stadion moet hij de concurrentie aangaan met Noppert en Klaverboer.