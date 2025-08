Robin Veldman heeft nieuws over keeperspositie Andries Noppert

Robin Veldman heeft de knoop doorgehakt en weet wie de eerste doelman van SC Heerenveen wordt. De oefenmeester heeft de keuze tussen voormalig international en jongeling Bernt Klaverboer, en weet wie hij gaat aanwijzen als ‘nummer één, zo vertelt hij bij Omrop Fryslan.

Veldman gebruikte de voorbereiding op het nieuwe seizoen om te kijken wie hij als eerste doelman moest aanwijzen. Zowel Noppert, als Klaverboer kregen de kans om zich te bewijzen, maar het lijkt erop dat de oefenmeester zijn keuze heeft gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de trainer zijn keuze persoonlijk al heeft gemaakt, laat hij nog niks doorschemeren naar de media. “Ik ben eruit. Maar dat ben ik. Maar ik vind dat we een keuze moeten maken met de staf en de keeperstrainer. Al heb ik denk ik wel een hele grote stem. Maar we moeten het wel samen beslissen”, zegt Veldman over de keeperskwestie.

“We hebben morgen nog een wedstrijd. Dan spelen voornamelijk de reserves tegen een ploeg van de VVCS. Daarna gaan we de voorbereiding evalueren en dan gaan we een beslissing nemen. Donderdag doen we onze team-tactische voorbereiding op de wedstrijd tegen Volendam. Dus dan moet het duidelijk zijn”, vervolgt hij.

Noppert kende afgelopen seizoen een moeilijk jaar. De keeper begon als tweede keus achter Micky van der Hart, maar kreeg halverwege het seizoen toch een kans. Die kans greep hij echter niet, want hij was enkele keren ongelukkig met fouten. Hij verloor zijn plek onder de lat opnieuw, maar kreeg deze weer terug omdat Van der Hart kampte met blessureleed. In het nieuwe seizoen was de ‘nummer één-positie’ nog geen uitgemaakte zaak bij Heerenveen.