Pijnlijke beslissing lonkt voor Andries Noppert

Het is nog maar de vraag of komend seizoen zal starten als eerste doelman van SC Heerenveen. De strijd op het plekje onder de lat gaat in de voorbereiding tussen hem en . Laatstgenoemde heeft volgens Voetbal International een ‘iets betere indruk’ achtergelaten dan de boomlange oud-international.

De keeperskwestie was afgelopen seizoen een van de meest besproken onderwerpen bij SC Heerenveen. Robin van Persie koos ervoor om te gaan rouleren met zijn doelmannen Mickey van der Hart en Noppert. Onder nieuwe trainer Robin Veltman beginnen de keepers weer op nul, maar wie er komend seizoen onder de lat staat, is nog niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de voorbereiding krijgen Noppert en Klaverboer – vorig jaar nog de derde doelman – allebei een kans. “En, eerlijk is eerlijk: in de reeds gespeelde wedstrijden van deze oefencampagne heeft Klaverboer (die deze zomer zijn aflopende contract bij de club verlengde, na de boodschap dat ze bij Heerenveen 'een potentiële eerste doelman' in hem zien) over het algemeen een betere indruk achtergelaten dan de opnieuw niet evenwichtig ogende Noppert”, schrijft VI.

“Goed, in de oefenpotjes tegen de amateurs hebben beide keepers natuurlijk niet heel veel te doen gekregen, maar tegen bijvoorbeeld Almere City zat Noppert helemaal mis bij een goal van Thomas Robinet en oogde hij weer vrij onzeker in het meevoetballen. Dat laatste is iets wat vaak voorbij komt bij Noppert en heeft Klaverboer sowieso beter onder de knie. Noppert heeft met zijn ervaring dan weer een streepje voor”, vervolgt het medium.

Noppert en Klaverboer mogen van Heerenveen niet reageren op de keeperskwestie. De twee waren niet beschikbaar voor een interview. “Een opdracht vanuit de technische staf, die na de keeperssoap van vorig jaar nu zo veel mogelijk rust rondom de doelmannen wil creëren. Woorden van bijvoorbeeld Noppert komen nu alleen maar op een weegschaal te liggen, zo klonk de gegeven uitleg.”

