Vertrokken Ajax-speler eerlijk: ‘Heeft voor mij geen zin om het daarover te hebben’

Ammouricho van Axel Dongen speelt komend seizoen op huurbasis bij SC Heerenveen. De vleugelspeler komt voor één jaar over van Ajax, waar hij afgelopen seizoen kampte met veel blessureleed. Nog niet heel lang geleden stond de talentvolle aanvaller in de belangstelling van Manchester United.

Van Axel Dongen debuteerde in 2021 bij Jong Ajax en sleepte een jaar later de Abdelhak Nouri Trofee in de wacht. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het grootste talent binnen de jeugdopleiding van Ajax. Het resulteerde zelfs in belangstelling van Manchester United, waar Erik ten Hag destijds trainer was.

“Dat is wel waar ja. Het is iets waar ik het al heel vaak over heb gehad. Dus het heeft voor mij niet zoveel zin om het daar nu over te hebben. Er is wel contact geweest, maar ik ben nu bij Heerenveen. Zeker. Met een grote glimlach”, zegt de uitgeleende Ajax-speler daarover tegen Omrop Fryslân. Van Axel Dongen speelde in de Amsterdamse hoofdmacht slechts vier keer.

Bij Heerenveen hoopt de twintigjarige vleugelspeler op meer speeltijd in de VriendenLoterij Eredivisie. “Ik ben een creatieve speler. Ik zorg voor doelpunten en assists. Ik denk wel dat ik de mensen in Friesland ga vermaken. Met mijn acties, met mijn goals en met mijn brede lach hè. Ik ben een vrolijke jongen”, aldus Van Axel Dongen.

