Perez noemt opmerkelijke ‘beste transfer’ van PSV deze zomer

PSV mag de handen dichtknijpen met de contractverlenging van , stelt Kenneth Perez bij ESPN. De analist verwacht dat de Eindhovenaren zich weer tot kampioen gaan kronen en noemt het behouden van Perisic de ‘beste transfer’ van PSV deze zomer.

PSV verraste vorig jaar door Perisic transfervrij vast te leggen. De Kroatische routinier bleek een schot in de roos en had een enorm aandeel in het tweede landskampioenschap op rij voor de Eindhovenaren. Perez verwacht dat PSV ook komend seizoen kampioen zal worden. “Ze hebben dit jaar vrij vroeg vervangers van de vertrokken spelers gevonden en de selectie is redelijk snel op peil. Het is voor de jongens duidelijk wat er van ze verwacht wordt.”

“Het moet natuurlijk nog blijken hoe goed de aankopen zijn, maar dat geldt ook voor de concurrentie”, gaat hij verder. Het verlies van Malik Tillman, die naar Bayer Leverkusen vertrok, zal de ploeg van Peter Bosz volgens Perez wel gaan voelen. “Maar daar staat tegenover dat Perisic is gebleven. Dat is eigenlijk de beste transfer voor PSV, deze zomer.”

Wie de ‘absolute blikvanger’ van komend seizoen wordt, durf Perez niet te zeggen. “Ik ben benieuwd naar alle grote aankopen van de topclubs. Maar weet je wat het is? Niemand kent ze. Iedereen doet wel gewichtig van 'Ajax heeft een grote speler' of 'PSV heeft een echte topper binnengehaald', maar niemand heeft ze een heel seizoen aan het werk gezien. Dus ik heb geen idee.” De oud-voetballer besluit daarom Perisic weer uit te lichten, maar benoemt ook Anis Hadj Moussa. “Ik vind hem eigenlijk meer grappig dan goed, omdat het een speler is die je niet zo vaak meer ziet op de velden. Ik hoop dat hij een echte sensatie wordt.”