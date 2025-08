Nieuwe rugnummer De Jong is directe verwijzing naar PSV

gaat komend seizoen bij FC Porto spelen met het nummer 26 op zijn rug. Dat is een directe verwijzing naar zijn voormalige werkgever PSV.

Het is misschien wel de meest uit het niets komende transfer van 2025: die van De Jong naar het FC Porto van Francesco Farioli. De spits twijfelde lang of hij bij PSV doorwilde, nu blijkt dat hij met een buitenlands avontuur in zijn hoofd zat. De Eindhovenaren haalden Alassane Pléa en De Jong wandelde afgelopen weekend vrolijk het Estádio do Dragão binnen.

Nu is ook het rugnummer van de spits bekend: 26. Dat is een directe verwijzing naar PSV, de club die dit jaar voor de 26e keer kampioen van Nederland werd. De Jong was daar zelf vijf keer bij.