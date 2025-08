Derksen maakt zich grote zorgen: 'Heel onverstandig van hem'

Johan Derksen heeft grote twijfels bij de overstap van naar FC Porto. Volgens het boegbeeld van Vandaag Inside neemt de 34-jarige spits een risico door wederom in het buitenland aan de slag te gaan. In de ogen van Derksen mist de voormalig PSV-spits de kwaliteiten om een stapje hogerop te spelen.

De Jong beschikte afgelopen seizoen over een aflopend contract bij PSV en nam lang de tijd om een knoop door te hakken of hij verder wilde in Eindhoven. Dat de ervaren goaltjesdief dan ook ontbrak op de eerste training van landskampioen was een teken aan de wand. Bij PSV besloot men om niet te wachten en werd met Alassane Pléa alvast ingespeeld op het vertrek van De Jong.

De voorbije weken werd De Jong aan diverse clubs gelinkt, waaronder Al-Ettifaq en zijn voormalige club Sevilla, maar gisteren (zondag) werd de spits plotseling gepresenteerd bij FC Porto. Derksen vindt het een onbegrijpelijke stap van de aanvaller. "Hij is echt een PSV-jongen, die bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United in het buitenland hopeloos is mislukt", vertelt hij in de podcast Groeten uit Grolloo. "Dan denk ik: je neemt wel een risico door opnieuw in het buitenland te gaan voetballen."

"Ik vind Luuk de Jong een speler die geschikt is voor het Nederlandse voetbal. Hij mist net de kwaliteiten om één stapje hoger te gaan en dat waren Borussia Mönchengladbach en Newcastle United. Dat is FC Porto ook. In dat kader begrijp ik het niet", gaat Derksen verder. "Als je in de regio Eindhoven woont, het gaat natuurlijk om geld. Hij is transfervrij, dus dan kan je vragen wat je wilt. Die heeft een salaris geëist, en daar was PSV nog wel uitgekomen. Maar waarschijnlijk heeft hij ook nog een flink tegengeld gevraagd. Hij wilde nog één keer cashen."

Kuipers heeft begrip voor De Jong

Henk Kuipers snapt de keuze van De Jong wel. "De competitie van Portugal vind ik ook niet zo'n hoog niveau hebben als die van Engeland en Duitsland. Hij maakt dan ook iets meer kans om bij Porto een paar doelpunten te maken tegen de clubs uit de onderste regionen, dan bij Newcastle. De mandekkers zijn natuurlijk wel iets anders."

"Ik moet het nog zien. Als je bij FC Barcelona niet aan de bak komt, dan kom je bij Porto ook niet aan de bak", weerlegt Derksen de uitspraken van Kuipers. Laatstgenoemde geeft De Jong wel gelijk dat hij nog een keer gaat cashen in Portugal. "Ik weet niet of dat verstandig is", reageert Derksen daar tot besluit op.