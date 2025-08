Farioli haalt Luuk de Jong naar FC Porto

maakt een verrassend eoverstap naar FC Porto. De club van trainer Francesco Farioli maakt zijn komst zondagavond bekend, nadat De Jong eerder op de dag nog met Sevilla in verband werd gebracht. De spits komt transfervrij over van PSV. Hij tekent een eenjarig contract met een optie voor nog een seizoen.

De Jong besloot deze zomer zijn aflopende contract bij PSV niet te verlengen. Het vertrek van de aanvoerder en routinier - die later deze maand zijn 35ste verjaardag viert - is in de selectie van trainer Peter Bosz inmiddels opgevangen door het aantrekken van Alassane Pléa (32), die overkwam van Borussia Mönchengladbach. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldde zondag nog dat De Jong momenteel in Nederland voor zichzelf traint.

Artikel gaat verder onder video

De Jong denkt nog lang niet aan stoppen. De ervaren spits 'zou nog meerdere seizoenen door willen spelen, mits zijn fysieke gesteldheid dat toelaat', wist Elfrink te melden. De Jong werd eerder deze week nog in verband gebracht met Fiorentina en zou ook in de belangstelling van het Saudische Al-Ettifaq hebben gestaan, terwijl zondag de naam van zijn oude club Sevilla nadrukkelijk werd genoemd.

De Jong is de eerste speler die Farioli meeneemt uit de Eredivisie, na zijn seizoen als trainer van Ajax. Voor De Jong wordt Porto de achtste club uit zijn carrière, na De Graafschap, FC Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United (huurbasis), PSV, Sevilla, FC Barcelona (huurbasis) en opnieuw PSV.

𝐀𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐧𝐨𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝? 😎 Bem-vindo, Luuk de Jong 🔵⚪#SeguimosJuntos pic.twitter.com/2vIbJRhDCV — FC Porto (@FCPorto) August 3, 2025