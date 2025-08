'Fraai Italiaans avontuur lonkt voor Luuk de Jong'

staat in de belangstelling van Fiorentina, zo meldt Football Italia althans op basis van berichten van La Corriere dello Sport en TuttoMercatoWeb. De 34-jarige aanvaller is clubloos nu zijn contract bij PSV is afgelopen en zou bij La Viola in beeld zijn als ervaren stand-in achter eerste spits Moise Kean.

De 25-jarige Kean, die in het verleden al onder contract stond bij grote clubs als Juventus en Paris Saint-Germain, was afgelopen seizoen de grote blikvanger in het elftal van Fiorentina. De spits trof in 44 officiële wedstrijden 25 keer doel, waardoor de vrees bestond dat hij deze zomer een stap hogerop zou gaan maken. De Italiaan had een clausule in zijn contract waardoor hij tot 31 juli voor 52 miljoen euro was op te pikken, maar ondanks interesse uit de Premier League én Saudi-Arabië is de clausule niet voor de deadline geactiveerd, waardoor Kean zo goed als zeker nog een jaar behouden blijft voor Fiorentina en zelfs zou kunnen gaan bijtekenen. Fiorentina eindigde vorig seizoen als zesde in de Serie A, en is derhalve verzekerd van minimaal acht wedstrijden in de competitiefase van de Conference League.

Nu de club zich verzekerd weet van het aanblijven van Kean, richt Fiorentina zich op het vinden van een ervaren back-up voor de Italiaan. Hoewel de club zich eerder deze zomer al versterkte met routinier Edin Dzeko (39), die transfervrij werd overgenomen van Fenerbahçe, zouden twee spitsen op het verlanglijstje van de club uit Florence staan: Dominic Calvert-Lewin (28) én De Jong. Beide spelers hebben het voordeel dat ze Fiorentina geen transfersom zouden kosten: waar De Jong uit zijn contract liep bij PSV, is Calvert-Lewin transfervrij binnen te hengelen nadat zijn contract bij Everton na negen seizoenen afliep.

Hoewel PSV graag langer met hem door wilde, besloot De Jong zijn aflopende contract bij de kampioen van Nederland niet te verlengen. Inmiddels heeft de club doorgeschakeld en is de 32-jarige Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) aangetrokken als ervaren alternatief voor de van een blessure herstelde Ricardo Pepi. Hoewel hij niet uitsloot dat De Jong alsnog 'via een achterdeurtje' zou gaan verlengen bij PSV, schreef clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad eerder deze week dat binnen de club 'niemand meer rekent' op een langer verblijf van de ervaren spits.