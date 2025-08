Bosz hakt knoop door en wijst eerste keeper PSV aan: 'Ik ben er wel uit'

Peter Bosz heeft de knoop doorgehakt en weet wie dit seizoen de eerste keeper van PSV wordt. Na het vertrek van Walter Bénitez (naar Crystal Palace) kan de trainer kiezen tussen aanwinsten en . Morgen (zaterdag) gaat hij zijn keuze bekendmaken aan het tweetal en tweetal en de rest van zijn spelersgroep, zo onthult Bosz vrijdagmiddag.

Voor landskampioen PSV begint het seizoen komende zondag officieel met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar Go Ahead Eagles. Bosz schuift vrijdagmiddag aan voor de persconferentie die de KNVB belegt waarin hij samen met aanvoerder Jerdy Schouten vooruitblikt op de traditionele seizoensopening. Namens de Eagles zijn de nieuwe hoofdtrainer Melvin Boel en aanvoerder Mats Deijl aanwezig.

Verslaggever Noa Vahle vraagt Bosz tijdens het persmoment of hij voor zichzelf al weet wie er zondag mag starten onder de lat. Dat blijkt het geval, maar Bosz wil de pers nog niet meedelen op wie de keuze is gevallen: "Nee, ik vind altijd dat ik dat als eerste aan de spelers zelf moet vertellen. Zowel de groep als de keepers weten het nog niet, ik vind dat ze het altijd van mij moeten horen dus ik ga het nu niet hier vertellen. Wanneer ik dat ga doen? Morgen. Ja, ik ben er wel over uit."

Even later komt een andere journalist terug op het keepersvraagstuk en krijgt Bosz de vraag of degene die zondag keept ook daadwerkelijk het hele seizoen eerste keeper is én of hij opnieuw kiest voor een 'bekerkeeper', zoals afgelopen seizoen het geval was met Joël Drommel. "Met keepers is het anders dan met veldspelers, vind ik", reageert de trainer. "Een keeper wissel je normaal gesproken niet tijdens een wedstrijd en ook niet de ene week die en de andere week die. Dus daarin is je keus natuurlijk wel wat vaster dan wanneer het over een spits of een centrale verdediger gaat. Ik heb het vorig jaar voor de eerste keer gedaan. En voor de laatste keer? Dat weet ik niet, dat gaan we rustig zien", aldus Bosz.