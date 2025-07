Bosz en PSV missen ‘plan B’ in voorbereiding

Met het vertrek van hebben Peter Bosz en PSV ook afscheid genomen van hun plan B als het voetballend niet lukte, concludeert Pieter Zwart van Voetbal International. In het verleden konden de Eindhovenaren altijd de lange bal spelen, rekenend op de kopsterke De Jong. Met en heeft PSV dit wapen verloren.

Bosz is een trainer die graag mooi en verzorgd voetbal speelt. Afgelopen seizoenen had de oefenmeester met De Jong echter een ‘wandelend Plan B’ tot zijn beschikking, wanneer het voetballend niet lukte bij PSV. “Onder druk is een lange bal op de targetman een prima manier geweest voor PSV om te ontsnappen”, stelt Zwart. Walter Benítez speelde in de Eredivisie afgelopen seizoen gemiddeld tien lange ballen richting de spits, terwijl dit er in de Champions League zelfs vijftien waren.

Dat wapen heeft PSV nu niet meer tot zijn beschikking. De Jong liep namelijk deze zomer uit zijn contract en wachtte zeer lang met het nemen van een beslissing. De spits heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden en is dus nog steeds transfervrij. Omdat PSV niet eindeloos op hem kon wachten, werd Pléa in huis gehaald.

Zowel Pléa als Pepi zijn in de lucht een stuk minder sterk dan De Jong. Bosz legde vorig seizoen al uit dat hij van Pepi ‘niet altijd kan verwachten’ dat hij alle kopduels wint. In een poging het verlies van het wapen van De Jong op te vangen, haalde PSV met Matej Kovár en Nick Olij twee doelmannen in huis die comfortabeler aan de bal zijn dan Benítez. Zij moeten vaker kort gaan spelen. “Dat dit soms fout gaat, zoals bij de flater van Olij tegen Eindhoven, zal Bosz op de koop toenemen.”