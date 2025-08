'Spectaculaire terugkeer op oude nest voor Luuk de Jong'

De clubloze is in beeld bij zijn vroegere werkgever Sevilla, zo meldt het Eindhovens Dagblad op basis van 'meerdere bronnen in Zuid-Europa'. De Jong stond tussen 2019 en 2022 al onder contract bij de club uit Andalusië en bezorgde Sevilla in zijn eerste periode de Europa League.

De Jong besloot deze zomer zijn aflopende contract bij PSV niet te verlengen. Het vertrek van de aanvoerder en routinier - die later deze maand zijn 35ste verjaardag viert - is in de selectie van trainer Peter Bosz inmiddels opgevangen door het aantrekken van Alassane Pléa (32), die overkwam van Borussia Mönchengladbach. Clubwatcher Rik Elfrink van bovengenoemde krant meldt dat De Jong momenteel in Nederland voor zichzelf traint.

Volgens Elfrink denkt De Jong nog lang niet aan stoppen. De ervaren spits 'zou nog meerdere seizoenen door willen spelen, mits zijn fysieke gesteldheid dat toelaat', aldus de PSV-watcher. De Jong werd eerder deze week nog in verband gebracht met Fiorentina en zou ook in de belangstelling van het Saudische Al-Ettifaq hebben gestaan, maar die laatste club is voor hem geen optie. "De spits heeft er volgens ingewijden vertrouwen in dat er nog iets fraais op zijn pad komt", schrijft Elfrink.

Dat fraais zou dus zomaar Sevilla kunnen zijn, al houdt de Spaanse sportkrant AS nog wel een aantal slagen om de arm. De Zuid-Spaanse club zou De Jong graag terug zien keren, maar wel 'onder de juiste omstandigheden'. Vooral het financiële aspect speelt daarin een grote rol "Sevilla moet ruimte maken om verschillende nieuwe spelers in te kunnen schrijven", weet de krant. Als de club zich óók nog wil versterken met De Jong, dan zullen er bovendien nóg meer spelers moeten vertrekken.