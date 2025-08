'Niet Farioli, maar dit is het brein achter de transfer van Luuk de Jong'

verraste vriend en vijand met zijn overstap naar FC Porto. De spits werd gepresenteerd in een volgepakt Estádio Do Dragão tijdens de open dag van Porto. Journalist Fabrizio Romano weet inmiddels wie het brein was achter de deal.

Deze zomer tekende trainer Francesco Farioli bij FC Porto en sindsdien werd de club in verband gebracht met meerdere spelers uit de Eredivisie. Het zou dan ook logisch zijn om te denken dat Farioli de drijvende kracht was achter de komst van De Jong, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Volgens Romano was het aantrekken van De Jong een grote wens van André Villas-Boas, de voorzitter van Porto. De 47-jarige Villas-Boas werd in april 2024 verkozen tot voorzitter, drie jaar nadat hij voor het laatst actief was als trainer bij Olympique Marseille. Hij was in het verleden ook trainer van onder meer FC Porto, Chelsea, Tottenham Hotspur.