Streep door FC Porto-transfer van Kenneth Taylor

FC Porto heeft een streep gezet door de naam van , zo schrijft de Portugese sportkrant O Jogo. De middenvelder van Ajax is uit beeld verdwenen, nu Victor Froholdt is overgekomen van FC Kopenhagen.

Het Porto van trainer Francesco Farioli strikte Froholdt vorige week. De negentienjarige middenvelder tekende een vijfjarig contract. Na Dominik Prpic, Nehuén Pérez, Borja Sainz en Gabri Veiga is Froholdt de vijfde aanwinst van Farioli.

Froholdt beschikt over hetzelfde profiel als Taylor en daarom is de komst van de Ajacied nu van de baan. Een eerder bod van Porto van 15 miljoen euro plus variabelen werd al afgewezen door Ajax. Naar verluidt wilden de Amsterdammers 30 tot 35 miljoen euro zien.

Taylor zou het overigens niet eens zijn met die vraagprijs. "In het kamp van Taylor vinden ze 30 tot 35 miljoen veel te veel", zei clubwatcher Johan Inan onlangs. Hij sloot niet uit dat Porto zich na de komst van Froholdt nog voor Taylor zou melden, maar volgens O Jogo gaat dat dus niet gebeuren.