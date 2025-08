Farioli verbaasd door De Jong: ‘Bizar dat dit nog kan’

Francesco Farioli is dolgelukkig met de komst van naar FC Porto, zo geeft hij aan in gesprek met O Jogo. De oefenmeester noemt het ‘bizar’ dat zijn club het voor elkaar heeft gekregen de transfer volledig geheim te houden.

FC Porto zorgde zondagavond voor verbazing door de komst van De Jong wereldkundig te maken. De aanvaller werd in de dagen ervoor genoemd als optie voor Fiorentina, Al-Ettifaq en Sevilla, maar er bestonden geen geruchten over een stap naar de Portugese topclub. Gezien de meeste transfers in het hedendaagse voetbal vroegtijdig uitlekken, is dat best opmerkelijk te noemen.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met O Jogo laat ook Farioli weten dat hij hiervan staat te kijken. “Dat in 2025 niemand ervan weet, is bizar”, geeft de voormalig trainer van Ajax aan. “De voorzitter kwam een paar dagen geleden naar me toe en zei dat de club dit in het verleden vaker had gedaan. Maar het was voor iedereen zo wel heel leuk. Het zegt ook iets over de organisatie en professionaliteit bij iedereen binnen deze club.”

De Jong is zeker geen onbekende van Farioli, aangezien beide heren afgelopen seizoen met respectievelijk PSV en Ajax in een titelstrijd waren verwikkeld. Deze werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van de Eindhovenaren, waar De Jong voor de belangrijke 1-2 zorgde in de kampioenswedstrijd tegen Sparta. “Luuk is een geweldige speler en een geboren winnaar, die leiderschap met zich mee brengt”, stelt Farioli. De Jong kan volgende week zijn debuut maken, wanneer Porto in eigen huis tegen Vitória SC begint aan de competitie.