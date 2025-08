Peter Bosz is verrast: 'Farioli heeft me dat nooit verteld'

Peter Bosz wist zaterdag al dat Luuk de Jong naar FC Porto zou gaan. De trainer van PSV was verrast door de keuze en gaat de spits missen. Hij ziet De Jong als een van de beste spitsen met wie hij heeft gewerkt.

Op de persconferentie na de overwinning op Go Ahead Eagles in de strijd om de Johan Cruijff Schaal wordt Bosz gevraagd naar de overstap van De Jong. Heeft Porto-trainer Francesco Farioli hem vorig seizoen, toen Farioli bij Ajax werkte, laten weten gecharmeerd te zijn van De Jong? “Nee, zoveel contact had ik ook niet met hem. Ik wist het gisteren. Maar nee, ik zag het niet aankomen.”

Wat gaat Bosz het meest missen van De Jong? “Eigenlijk alles”, geeft hij aan. “Ik vind het een goed mens. Daar gaat het bij mij altijd in eerste instantie om: dat je met mensen samenwerkt die je kan vertrouwen, die gewoon goede mensen zijn. Dat is Luuk absoluut. En daarnaast is het ook echt een hele goede voetballer. Niet alleen een goede kopper. Als kopper is hij misschien wel de allerbeste, maar hij kan echt heel goed voetballen ook.”

De Jong was ‘heel belangrijk’ voor Bosz in de afgelopen twee seizoenen, zegt de trainer. “Ik werk met mijn aanvoerders altijd toch wat nauwer samen dan met alle andere spelers. Dat lijkt me logisch. En dat geldt zeker ook voor Luuk. Ik vind het nog steeds heel jammer dat hij besloten heeft om ergens anders naartoe te gaan, want ik had hem heel graag erbij gehad. Maar goed, het is zijn goed recht. Ik wens hem daar oprecht alle sportieve successen.”

Romário en Ronaldo

Vahle wil weten hoe De Jong afsteekt tegen de ‘legendarische spitsen’ uit de clubgeschiedenis van PSV. “Ik vind, als je heel eerlijk bent, Romario, Ronaldo… Dat is absoluut de wereldtop geweest. Ik heb zelf in die tijd tegen die mannen hier bij PSV gevoetbald. Ik kan je vertellen: dat is niet fijn. Al lijkt het me ook niet fijn om tegen Luuk te spelen, vanwege zijn lengte. Maar als je heel eerlijk bent vind ik dat nog net een andere categorie. De mensen hebben hier natuurlijk ook van Ruud van Nistelrooij kunnen genieten. Dus qua spitsen heeft deze club wel een enorme reputatie. Maar Luuk behoort zeker tot de beste spitsen waar ik in ieder geval mee heb mogen werken in mijn carrière.”

Heeft Bosz geprobeerd om De Jong toch nog te verleiden tot een langer verblijf in Eindhoven? “Ik heb hem zelf één keer gebeld en één keer was hij hier op de club aan het trainen, heb ik hem gesproken. Maar ik gaf net aan dat ik het een goed mens vind. Dan moet ik ook respecteren dat hij een keuze maakt. En die keuze was dat hij wilde wachten. Dan kan ik wel proberen hem iedere week te bellen, maar dat vind ik niet netjes. Hij weet hoe ik over hem denk. Hij weet hoe graag ik hem ook had willen houden. Het is helemaal zijn keuze. Dat moet je respecteren en dat respecteer ik ook.”