Perez sluit toptransfer uit na PSV - Go Ahead: 'Wat is hij klein!'

acht niet geschikt voor de Premier League. De smaakmaker van Go Ahead Eagles komt volgens Perez fysieke kracht en lengte tekort.

Na de verloren wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal wordt Breum door ESPN gevraagd naar een mogelijke transfer. Hij wordt in Schotland al in verband gebracht met Celtic. “Tja, de tijd zal het leren”, zegt hij erover. “Je weet het nooit. Dat geldt voor iedereen. Er is nog een maand te gaan, dus we zullen zien.”

“Zolang ik hier ben, ben ik er voor de volle 100 procent en doe ik mijn uiterste best. Een beetje een saai antwoord, maar zo is het nu eenmaal”, belooft de 21-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler. “Zolang ik hier ben, geef ik alles voor dit team, elke keer weer. En ik denk dat ik nu een echt belangrijke rol heb, nu er sleutelspelers zijn vertrokken. Andere spelers zullen nu moeten opstaan.”

“Of er serieuze interesse is? Op dit moment niet, denk ik”, aldus Breum, die volgens Perez wel wat tekort komt voor een transfer naar bijvoorbeeld Engeland. Zijn fysiek – volgens Transfermarkt is hij 1 meter 78 – zou niet voldoende zijn. “Ik denk niet dat de Premier League komt. Wat is hij klein! Hij is goed voor in de Nederlands competitie, waar je inderdaad op deze manier kan voetballen. Met een beetje mooi spel tussen de linies, slim zijn, enzovoort. Het is een mooie voetballer. Maar als je ziet wat een voetballer moet hebben nu om op een hoger niveau te voetballen, is dat anders dan dit.”

Kwakman heeft advies voor Breum

Kees Kwakman heeft een duidelijk advies voor de Deen. “Ik vind gewoon dat hij nog een jaar moet blijven. Natuurlijk snap ik het, als er een club komt die veel betaalt en hij kan naar een grote competitie. Maar hij gaat Europees spelen en moet nu een jaar fit blijven. Hij had een ongelukkige breuk in zijn middenvoetsbeentje.”

Volgens Kwakman kan Breum inderdaad werken aan zijn fysiek. “Hij moet even het fysieke programma van Van Bommel opvragen, want die kwam vorig jaar zomer opeens zeven kilo spier aan. Dat kan hij ook wel gebruiken. Hij wordt natuurlijk nooit fysiek een hele sterke speler, maar daar kan nog wel wat bij. Als je dat kan combineren met een heel jaar voetballen bij Go Ahead, ook Europees, dan denk ik dat hij daarna klaar is voor een volgende stap.” Volgens FootballTransfers vertegenwoordigt Breum een Estimated Transfer Value van 6,6 miljoen euro. Zijn contract in Deventer loopt nog twee jaar door.