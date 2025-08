PSV-fans ergeren zich: 'Bambi heeft de verkeerde schoenen aan'

Supporters van PSV ergeren zich tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles om de Johan Cruijff Schaal aan . De linksbuiten PSV heeft moeite om overeind te blijven, zo zien televisiekijkers.

In de openingsfase ging Driouech meermaals onderuit. Bovendien leverde hij in de zestiende minuut een slechte dieptepass aan Mauro Júnior, waardoor de bal over de achterlijn rolde. Het leidde tot irritatie bij PSV-aanhangers.

“Wat is er aan de hand met Driouech? Vorig jaar zoveel goeie invalbeurten, maar hij kan nu niet eens een simpel steekballetje geven”, vraagt een PSV-supporter zich af. Iemand anders noemt Driouech ‘Bambi’ doordat hij vaak uitglijdt.

In de 25ste minuut was Driouech dicht bij het openingsdoelpunt. Met een laag schot vanuit het strafschopgebied dwong hij keeper Jari De Busser tot een redding.

