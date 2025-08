Speler van Go Ahead Eagles is compleet overstuur en loopt bij iedereen weg

Het verdriet was groot bij na de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De verdediger van Go Ahead Eagles voelde zich verantwoordelijk, na zijn eigen doelpunt in de tweede helft. Een speler van PSV kwam hem zelfs troosten.

Nauber werkte de bal op ongelukkige wijze achter zijn eigen keeper, na een voorzet van Ivan Perisic. Daardoor kwam PSV in de 78ste minuut op 1-1; zes minuten later maakte Sergiño Dest het winnende doelpunt. Na het laatste fluitsignaal sloeg Nauber de handen voor het gezicht en liep hij weg bij iedereen. PSV-keeper Matej Kovár kwam hem troosten en vervolgens ook Go Ahead-keeper Jari De Busser.

"Hij voelt zich ongetwijfeld de schlemiel van de avond na zijn eigen doelpunt, omdat PSV niet heel veel af kon dwingen”, merkte commentator Mark van Rijswijk op bij ESPN. “En daar waar iedereen elkaar een beetje opzoekt, is er één iemand die helemaal alleen treurt, en dat is Nauber. Kovár ging even naar hem toe en nu gaat zijn eigen keeper naar hem toe.”

“Dat doet De Busser goed”, vindt Van Rijswijk. “Nauber liep echt weg van iedereen. Die wil even met niemand iets te maken hebben, zo te zien, omdat hij weet hoe belangrijk dat uitermate ongelukkige moment was, dat PSV op gelijke hoogte bracht.”

Volgens Kees Kwakman valt Nauber weinig te verwijten. “Ja, dat is een split-second. Hij denkt waarschijnlijk: als ik hem laat gaan, staat Pepi daar. Het is gewoon ongelukkig.”