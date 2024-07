Waarom wordt de Johan Cruijff Schaal in Eindhoven gespeeld?

Landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord strijden zondagmiddag om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd wordt vanaf 18.00 uur gespeeld in het Philips Stadion. Waarom vindt de wedstrijd eigenlijk plaats in Eindhoven?

Waarom wordt de Johan Cruijff Schaal in het Philips Stadion gespeeld?

Van oudsher was de toenmalige Amsterdam ArenA - inmiddels de Johan Cruijff ArenA - het vaste toneel voor de officiële seizoensopener. Maar sinds 2017 wordt de wedstrijd gespeeld in het stadion van de landskampioen. De KNVB wilde de kampioen het thuisvoordeel geven en verwachtte dat de belangstelling voor de Supercup daardoor zou toenemen.

“De officiële aftrap van een nieuw voetbalseizoen, vernoemd naar onze beste voetballer ooit, is een begrip in Nederland. Tegelijkertijd hebben we ons oor te luister gelegd bij supporters en clubs en de verbeterpunten verwerkt in de nieuwe opzet”, zei Gijs de Jong van de KNVB bij de bekendmaking van het besluit in 2017. “We houden de traditie dan ook in stand, maar we nemen nu het initiatief om de wedstrijd meer te laten leven onder de clubs en supporters, zodat de Supercup qua entourage in de buurt komt van de KNVB-bekerfinale.”