Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz neemt beslissing over doelman, drie debutanten

PSV maakt zich op voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, wanneer zondagavond de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar Go Ahead Eagles op het programma staat. Naar verwachting kiest Peter Bosz voor drie debutanten in zijn basisopstelling in de jacht op de eerste prijs van 2025/26.

PSV versterkte zich deze zomer met twee doelmannen, terwijl Walter Benítez en Joël Drommel de club allebei verlieten. Zodoende zal er zondag tegen Go Ahead hoe dan ook een debutant op doel staan. Hoewel Bosz de knoop al heeft doorgehakt, wilde hij zijn beslissing op de persconferentie vrijdag nog niet delen. De verwachting is dat de van Bayer Leverkusen overgekomen Matej Kovár zich tegen de bekerwinnaar mag laten zien.

Ook in de achterhoede is de kans zeer groot dat Bosz kiest voor een debutant; de van Valencia overgekomen Yarek Gasiorowski zal naar verwachting namelijk het gat achtergelaten door Olivier Boscagli gaan opvangen. De Spanjaard met Poolse roots zal waarschijnlijk een centraal duo gaan vormen met Ryan Flamingo, met Sergiño Dest en Mauro Júnior aan de zijkanten.

Op het middenveld kiest Bosz vermoedelijk voor bekende namen: nieuwe aanvoerder Jerdy Schouten en Joey Veerman als blok, met voor hen Ismael Saibari. In de voorhoede staat daarentegen waarschijnlijk wel een debutant aan de aftrap; de van AZ overgekomen Ruben van Bommel lijkt namelijk fit genoeg om aan het duel te beginnen en mag dit naar verwachting ook doen. In de punt van de aanval kiest Bosz vermoedelijk voor Ricardo Pepi, met Ivan Perisic op de andere vleugel.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovár; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Mauro; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, Pepi, Van Bommel.