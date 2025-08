Rik Elfrink laat zich provoceren door denigrerende tweet over hem en reageert onherkenbaar fel

Journalist Rik Elfrink heeft zich vrijdagavond laat uit de tent laten lokken op X. Elfrink voelde zich aangesproken door een denigrerend bericht dat niet eens uitdrukkelijk aan hem was gericht.

Het account WFCGRONINGEN weet Elfrink vrijdagavond uit de tent te lokken. WFCGRONINGEN timmert de laatste maanden behoorlijk aan de weg met het brengen van exclusief transfernieuws en claimt vrijdagavond op X dat PSV een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Vitesse-middenvelder Jim Koller. Laatstgenoemde gaat zich waarschijnlijk op korte termijn bij de beloften van PSV voegen.

WFCGRONINGEN is dusdanig overtuigd van zijn nieuwtje dat hij OpaToivonen uitdaagt om ‘spreekbeurten’ te gaan maken over Koller. OpaToivonen is een relatief bekend PSV-fanaccount op X waarop regelmatig analyses, ook wel ‘spreekbeurten’ genoemd, verschijnen over nieuwe spelers van PSV. WFCGRONINGEN voegt eraan toe: “Je kan wachten tot de zogenaamde echte journalisten het brengen, maar wij hebben ons wel bewezen hoop ik.”

Op dat laatste bericht van WFCGRONINGEN reageert Elfrink, die niet eens genoemd wordt door WFCGRONINGEN maar zich kennelijk wel aangesproken voelt. “Die 'zogenaamde echte journalisten' hebben weken geleden gebracht dat PSV ermee bezig is. Dat jij een vervolgstap meldt is top, maar erkenning hoef je niet te verdienen door anderen zo te noemen. Nergens voor nodig om mij en collega's te typeren als zogenaamde echte journalisten”, klinkt het haast onherkenbaar fel.

