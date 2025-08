Transfer PSV maakt indruk: ‘Zeldzaam dat spelers van zijn kaliber naar Eredivisie komen’

PSV mag de handen dichtknijpen met de komst van , zo stelt Huub Stevens in gesprek met het Algemeen Dagblad. De voormalig trainer van de Eindhovenaren is onder de indruk van de Fransman en geeft aan dat spelers van zijn kaliber bijna nooit voor de Eredivisie kiezen.

PSV stuntte deze transferperiode maar weer eens door Pléa los te weken bij Borussia Mönchengladbach. De Franse aanvaller geldt nog altijd als recordaankoop voor de West-Duitse club. Stevens, die jarenlang als trainer in de Bundesliga is geweest, is onder de indruk van deze transfer. “Zo vaak zie je niet dat spelers van het kaliber Pléa de stap naar de Eredivisie maken”, stelt hij. “Het is niet zo dat hij jarenlang de topschutterslijsten in de Bundesliga heeft gedomineerd, maar hij was wel vaak een van de belangrijkste schaduwschutters.” De oud-trainer maakt de vergelijking met Luuk de Jong, aangezien Pléa bij Mönchengladbach een vergelijkbare status genoot.

Toch ziet de voormalig topcoach wel een verschil. “Het is een bedrijvige speler met heel andere kwaliteiten dan Luuk de Jong”, gaat Stevens verder. “Ik denk dat hij iets beter dan De Jong in staat is om zelf dingen te creëren, wat je ook al in de oefenwedstrijden zag.” Daarnaast verwacht hij dat de Fransman in het systeem van Peter Bosz uitstekend tot zijn recht gaat komen. “Pléa is niet vies van druk zetten en afjagen. Een robuuste en compacte jongen, die je ook niet zomaar aan de kant zet.” Stevens denkt dat de aanvaller het beste tot zijn recht komt in het centrum.

Daar is Youri Mulder, directeur voetbalzaken bij Schalke 04, het niet mee eens. “Ik vond hem zelf vooral vanaf de linkerkant voorin gevaarlijk, al kan hij ook rond en in de spits spelen”, stelt de voormalig aanvaller. “Pléa vond ik aanvankelijk sensationeel goed, maar de stap naar de échte top zat er blijkbaar niet in. Hij is een slimme spits, die makkelijk scoort in het strafschopgebied en voor diepte in het spel zorgt.” Hoewel Pléa in Duitsland nooit de grootste goalgetter was, verwacht Mulder dat hij er bij PSV zeker ‘twintig kan maken’. “De Bundesliga is nou eenmaal een sterkere competitie dan de Eredivisie, maar bij PSV is er ook druk. Vorig seizoen maakte Pléa er elf in Duitsland en was hij prima op dreef.”