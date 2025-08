PSV - Go Ahead Eagles op tv: hoe laat en waar kijk je de Johan Cruijff Schaal?

Landskampioen PSV en bekerwinnaar Go Ahead Eagles strijden zondagavond om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd wordt afgewerkt in het Philips Stadion en is live te zien op tv. Maar hoe laat en op welke zender is PSV - Go Ahead Eagles te bekijken?

Hoe laat begint PSV - Go Ahead Eagles?

De wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles begint om 18.00 uur in het Philips Stadion in Eindhoven. Bij een gelijkspel wordt meteen overgegaan tot strafschoppen; er is dus sowieso geen verlenging. Het duel wordt gefloten door Joey Kooij.

Johan Cruijff Schaal: PSV - Go Ahead Eagles op tv

Het duel tussen PSV en Go Ahead Eagles is live op tv te zien op Star Channel. Die zender is te vinden op kanaal 11 bij Ziggo of kanaal 16 bij KPN/Odido. Voor andere aanbieders, klik hier. Overigens is dezelfde uitzending van de Johan Cruijff Schaal ook te zien op het hoofdkanaal van ESPN. Die zender is te vinden op kanaal 18 bij Ziggo, kanaal 14 bij KPN en kanaal 150 bij Odido. Raadpleeg het zenderoverzicht van je provider als je televisiekijkt via een andere aanbieder. Het duel tussen PSV en Go Ahead Eagles wordt voorafgegaan door een voorbeschouwing, die om 17.00 uur begint.