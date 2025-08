Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: Boel houdt vast aan bekende namen

Bekerwinnaar Go Ahead Eagles reist zondag af naar Eindhoven voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal, waarin landskampioen PSV de tegenstander is. Nieuwe trainer Melvin Boel houdt in dat duel naar verwachting vast aan de bekende namen van de Deventenaren en kan nog gewoon over zijn sterkhouders beschikken.

Hoewel Go Ahead afgelopen seizoen indruk maakte met het winnen van de KNVB Beker, bleef de ploeg buiten het verlies van trainer Paul Simonis naar VfL Wolfsburg en Enric Llansana naar RSC Anderlecht tot dusver bij elkaar. Uitblinkers Oliver Antman en Jakob Breum staan momenteel wel in de belangstelling van respectievelijk Rangers FC en Celtic, maar spelen nog steeds in Deventer. Naar verwachting zal Boel beide heren dan ook aan de aftrap laten verschijnen.

In de punt van de aanval kiest Boel waarschijnlijk voor Oliver Edvardsen, met Mathis Suray op de andere vleugel. Het verlies van Llansana betekent dat het blok op het middenveld waarschijnlijk zal worden gevormd door het duo Calvin Twigt en Evert Linthorst.

Achterin kiest Boel waarschijnlijk voor de bekende namen. Dat betekent dat Gerrit Nauber en Joris Kramer het centrum gaan vormen, met aanvoerder Mats Deijl en Dean James op de zijkanten. Jari De Busser zal naar verwachting gewoon zijn plek onder de lat behouden.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles

De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Linthorst, Twigt, Breum; Antman, Edvardsen, Suray.