Go Ahead Eagles-directeur Van Dop haalt keihard uit naar KNVB: 'Een grote schande'

Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop is niet te spreken over het toelatingsbeleid van de KNVB voor de cursus Coach Betaald Voetbal. Als het aan de algemeen directeur van de Deventenaren ligt, dan komt daar heel snel verandering in.

Tristan Berghuis, tot afgelopen seizoen assistent-trainer van Go Ahead Eagles, werd door de KNVB niet toegelaten tot de cursus, waardoor hij slechts beschikt over het een na hoogste trainersdiploma. Daarop besloot de assistent-trainer om Paul Simonis, die deze zomer Go Ahead Eagles verliet voor VfL Wolsfburg, te volgen naar Duitsland.

"Wij gaan hem meer missen dan Paul", reageert Van Dop bij De Oosttribune op RTV Oost op het vertrek van Berghuis. "Ik vind het echt heel erg jammer dat het op deze manier is gegaan. Ik begrijp hem dat hij zijn kans pakt en meegaat met Paul. Alleen ik vind het echt een grote schande hoe de KNVB dit soort jongens uiteindelijk niet toelaat voor het hoogste trainersdiploma."

"Als je ziet wat er uiteindelijk nu deze cursus mag doen...", gaat Van Dop kritisch verder. "Als ik dan ook nog eens een beetje kijk naar het aannamebeleid. het is niet voor niets dat er binnenkort daarover een overleg plaatsvindt met de technisch managers/ technisch directeuren van de andere clubs. Want het slaat echt helemaal nergens op."

"Deze jongen is afgeserveerd omdat zijn presentatie twee minuten te lang was. Er zit een technisch directeur van een collega-club bij. Die heb ik gebeld", vervolgt Van Dop, die de naam niet wil noemen. "Het zit mij hoog. Hij zit negen jaar bij de club. Hij heeft gewerkt onder Kees van Wonderen, René Hake en Paul Simonis. Was een keer komen kijken hoe zo'n jongen de trainingen doet."

Veel interesse voor Tristan Berghuis

Tijmen van Wissing benadrukt dat Arne Slot en Erik ten Hag Berghuis er dolgraag bij hadden willen hebben in de technische staf, terwijl er ook 'enige interesse' vanuit FC Twente was. "Dat vernam ik een beetje, want jij stuurde mij een appje: je moet je zorgen maken over twee trainers", reageert Van Dop. "Ik denk: waar heb jij het over? Jij was er eerder van op de hoogte dan ik.

Van Dop begrijpt dat Berghuis goed in de markt lag. "We hadden hem al eigenlijk ingeschaald om in de toekomst hoofdtrainer te worden. Natuurlijk had hij dan misschien eerst een stap buiten de deur moeten maken, voor het eerste jaar als hoofdtrainer. Misschien een keer een jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Maar hij was altijd teruggekomen als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Misschien gaat hij nog steeds wel hoofdtrainer van Go Ahead Eagles worden" is de directeur hoopvol.

PSV steunt standpunt Go Ahead Eagles

Of het beleid van de KNVB gaat worden aangepast? "Ik hoop het wel", is Van Dop duidelijk. "Ik heb aan het belletje getrokken en heb dit bij de laatste vergadering betaald voetbal aan de orde gesteld. Ik kreeg gelijk bijval van PSV, die in een zelfde situatie zitten met Stijn Schaars. Uiteindelijk wordt dit nu met elkaar besproken. Ik vind dat je mensen moet beoordelen op kwaliteiten. In mijn ogen is dit niet goed aangevlogen door de KNVB", besluit de directeur kritisch.