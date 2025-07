Antman kan transferrecord Go Ahead Eagles verbreken

kan deze zomer vertrekken bij Go Ahead Eagles, zo weet The Herald. Het nieuws wordt bevestigd door Voetbal International. De Finse buitenspeler was een van de sterkhouders van de bekerwinnaar en is nu in beeld bij het Schotse Rangers FC. Mocht hij vertrekken, mikt Go Ahead op een nieuw transferrecord.

Antman maakte in de zomer van 2024 de overstap van FC Nordsjaelland naar Go Ahead Eagles, dat een bedrag van 1,2 miljoen euro neertelde voor de buitenspeler. De Fin toonde zich in zijn eerste seizoen in De Adelaarshorst van grote waarde voor de ploeg van Paul Simonis, die beslag legde op de KNVB Beker. In 36 officiële duels met Go Ahead wist Antman zes keer het net te vinden en liefst zestien assists te geven.

Artikel gaat verder onder video

De ontwikkeling van Antman is ook in het buitenland opgevallen, aangezien Rangers de pijlen nu op hem heeft gericht. Volgens The Herald heeft de nummer twee van Schotland vergaande interesse in de buitenspeler en zou de club zelfs al aan Go Ahead hebben gemeld dat het binnenkort een bod zal uitbrengen. Volgens VI houdt men er in Deventer rekening mee dat Antman deze zomer gaat vertrekken.

Volgens de Schotse krant mikt Go Ahead daarbij op een recordsom. Antman moet namelijk een bedrag van meer dan vijf miljoen pond (omgerekend 5,75 miljoen euro) opleveren. Op dit moment is het transferrecord in handen van Willum Thór Willumsson, die een jaar geleden voor vier miljoen euro naar het Engelse Birmingham vertrok.