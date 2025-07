Sam Beukema heeft gewenste toptransfer te pakken en levert fors bedrag op

maakt de overstap naar Napoli, zo kondigt Fabrizio Romano aan middels de bekende leus ‘here we go’. De Nederlandse centrale verdediger komt voor een bedrag van zo’n 31 miljoen euro over van Bologna en maakt – net als – de overstap naar de landskampioen van Italië.

De interesse van Napoli in Beukema was geen geheim. Trainer Antonio Conte is groot fan van de oud-verdediger van AZ en Go Ahead Eagles, die enkele weken geleden al een persoonlijk akkoord bereikte met de club uit Napels. De Italiaanse grootmacht betaalt 31 miljoen euro voor de 26-jarige Nederlander.

Beukema brak als jeugdspeler door bij Go Ahead, waarmee hij promoveerde naar de Eredivisie. In 2021 maakte hij de overstap naar AZ, waar hij uitgroeide tot vaste waarde en een transfer verdiende naar Bologna. Bij laatstgenoemde club won hij afgelopen seizoen verrassend de Coppa Italia.

Diverse journalisten weten dat Beukema, net als Lang, volgende week wordt gekeurd door Napoli. Daarna zullen de transfers wereldkundig worden gemaakt. De Italianen betalen PSV een bedrag van ongeveer 28 miljoen euro.

