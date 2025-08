PSV krijgt Eagles in slotfase op de knieën en wint Johan Cruijff Schaal

PSV heeft ten koste van Go Ahead Eagles beslag gelegd op de Johan Cruijff Schaal. In Eindhoven keek de landskampioen lange tijd aan tegen een achrerstand, maar door een eigen doelpunt van en een treffer van draaide PSV het in de slotfase alsnog om.

PSV-trainer Peter Bosz wees voorafgaand aan de wedstrijd Matej Kovár aan tot zijn (voorlopige) eerste keeper. De sluitpost, gehuurd van Bayer Leverkusen, krijgt de voorkeur boven Nick Olij. In de basisopstelling was voorts plaats voor zomeraanwinsten Yarek Gasiorowski en Alassane Plea. Laatstgenoemde mocht beginnen omdat Ricardo Pepi nog niet fit genoeg is om te starten, zo legde Bosz voor de wedstrijd uit. Datzelfde gold voor linksbuiten Ruben van Bommel, op wiens positie een basisplaats was weggelegd voor Couhaib Driouech. De kersverse Go Ahead-trainer Melvin Boel stelde één speler op die er vorig jaar nog niet bij was: Richonell Margaret, overgekomen van degradant RKC Waalwijk, startte rechts voorin op de positie van Oliver Antman, die op het punt staat om voor een recordbedrag over te stappen naar het Schotse Rangers FC.

Artikel gaat verder onder video

Vanaf de openingsfase trok PSV, zoals vooraf ook werd verwacht, de wedstrijd naar zich toe. De landskampioen domineerde het balbezit en probeerde vooral met voorzetten om gevaar te stichten in de vijandelijke zestien. Eagles-keeper Jari De Busser hield zijn doel echter schoon, ook omdat zijn ervaren verdediging, met erkende namen als Joris Kramer en Gerrit Nauber, de boel achterin goed dicht hield. Meerdere schietkansen waren bovendien niet besteed aan Driouech en Ismael Saibari. Go Ahead mikte vooral op snelle uitbraken en was daarmee na een halfuur voor het eerst bijna succesvol. Nadat Sergiño Dest een pass van Viktor Edvarsen niet weg wist te werken kon Mathis Suray uithalen vanaf de rand van de zestien Het fraaie, gekrulde schot van de Belgische linksbuiten spatte op de lat boven Kovár uiteen. Twee minuten later was het alsnog raak voor Suray en Go Ahead. Een voorzet van linksback Dean James werd door de linksbuiten goed verlengd en viel via de binnenkant van de verre paal binnen: 0-1. Daarmee was ook direct de ruststand bereikt.

De tweede helft leverde een vergelijkbaar beeld op. Bosz had na een uur spelen genoeg gezien en probeerde met een driedubbele wissel een ommekeer te forceren: Gasiorowski, Veerman en Driouech mochten gaan zitten en werden afgelost door Guus Til, Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. Ook de komst van de drie aanvallend ingestelde spelers veranderde in eerste instantie niet veel aan het spelbeeld. Een kwartier voor tijd moest De Busser wel in actie komen op een fraai schot van Til, maar de redding van de Belg was zo mogelijk nóg fraaier. Niet veel later was De Busser alsnog geklopt, al kreeg PSV daarbij hulp van een Eagles-speler. Een voorzet van Ivan Perisic werd door verdediger Gerrit Nauber ongelukkig achter zijn eigen doelman gewerkt: 1-1. Tien minuten voor tijd was de comeback helemaal compleet, toen Dest op aangeven van Til de 2-1 in de verre hoek mikte.