'PSV onderhandelt met Parma over 35-voudig international'

PSV is in de zoektocht naar een extra vleugelspeler uitgekomen bij (26), zo melden transferjournalisten Fabrizio Romano en Matteo Moretto zondagmiddag. De Eindhovenaren zouden reeds in onderhandeling zijn met zijn huidige werkgever Parma.

Man staat sinds de winterstop van het seizoen 2020/21 onder contract bij Parma en speelde inmiddels 142 officiële wedstrijden voor de Italiaanse club. Daarin was de Roemeen 28 keer trefzeker en leverde hij zeventien assists. Afgelopen seizoen was de Roemeen in 33 wedstrijden in de Serie A goed voor vier goals en vijf assists.

Artikel gaat verder onder video

Dat PSV nog een extra vleugelspeler aan de selectie wil toevoegen werd de voorbije periode al duidelijk. De regerend landskampioen nam deze zomer al afscheid van Noa Lang (Napoli) en Johan Bakayoko (RB Leipzig). Tegenover het vertrek van het tweetal staat vooralsnog enkel de komst van Ruben van Bommel (AZ). Op de rechterflank hoopt Peter Bosz nog op een alternatief voor routinier Ivan Perisic, die in Man dus zou zijn gevonden.

Man debuteerde reeds in 2018 in de nationale ploeg van Roemenië en is inmiddels basisspeler. De vleugelspeler speelde tot op heden 35 interlands, waaronder de achtste finale van het Europees Kampioenschap in 2024, waarin Oranje met 0-3 te sterk was. Zijn contract bij Parma loopt nog door tot medio 2027. Volgens de data van FootballTransfers vertegenwoordigt de Roemeen een verwachte transferwaarde van 10,9 miljoen euro.

Elfrink bevestigt onderhandelingen: 'Prijs is voor PSV behapbaar'

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigt de onderhandelingen tussen PSV en Parma. "Man kost naar verwachting rond de 10 miljoen euro en dat is voor PSV behapbaar. Of beide partijen tot een akkoord kunnen komen, is nog niet duidelijk", aldus de journalist.