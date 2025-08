PSV en Go Ahead Eagles strijden zondagmiddag om de Johan Cruijff Schaal. Het is voor beide clubs de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Mocht er geen winnaar komen na negentig minuten, wat gebeurt er dan?

Wat gebeurt er als PSV – Go Ahead Eagles in een gelijkspel eindigt?

Als de wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles in een gelijkspel eindigt, dan wordt meteen overgegaan op strafschoppen. Er vindt dus geen verlenging plaats. De KNVB besloot hiertoe in 2014. De verlenging werd geschrapt omdat het volgens de voetbalbond beter is om de fysieke belasting aan het begin van het seizoen te beperken. "Dat kan gunstig zijn voor hun prestaties in de aankomende nationale en internationale competities", meldde de KNVB destijds. Het zogenoemde Technisch Platform, waar coaches, de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie en de KNVB in vertegenwoordigd zijn, was unaniem voor deze regelwijziging.

Sinds de invoering van de nieuwe regel gebeurde het driemaal dat de wedstrijd na strafschoppen werd beslist. Dat was het geval in 2017, toen Feyenoord won van Vitesse, in 2018 en 2024, toen Feyenoord beide keren won van PSV. Vóór de regelwijziging was er nog nooit een strafschoppenserie aan te pas gekomen om een winnaar aan te wijzen. Wel was er tweemaal een verlenging nodig (Ajax won in 1995 van Feyenoord en in 2013 van AZ na verlenging)

Waarom wordt de Johan Cruijff Schaal in het Philips Stadion gespeeld?

Van oudsher was de toenmalige Amsterdam ArenA - inmiddels de Johan Cruijff ArenA - het vaste toneel voor de officiële seizoensopener. Maar sinds 2017 wordt de wedstrijd gespeeld in het stadion van de landskampioen. De KNVB wilde de kampioen het thuisvoordeel geven en verwachtte dat de belangstelling voor de Supercup daardoor zou toenemen.

“De officiële aftrap van een nieuw voetbalseizoen, vernoemd naar onze beste voetballer ooit, is een begrip in Nederland. Tegelijkertijd hebben we ons oor te luister gelegd bij supporters en clubs en de verbeterpunten verwerkt in de nieuwe opzet”, zei Gijs de Jong van de KNVB bij de bekendmaking van het besluit in 2017. “We houden de traditie dan ook in stand, maar we nemen nu het initiatief om de wedstrijd meer te laten leven onder de clubs en supporters, zodat de supercup qua entourage in de buurt komt van de KNVB-bekerfinale.”

Wie won de Johan Cruijff Schaal het vaakst?

PSV is met 14 gewonnen Johan Cruijff Schalen de recordhouder. Daarna volgen Ajax (9) en Feyenoord (5). Van alle clubs stond PSV het vaakst in de 'finale': 22 keer. Opvallend is dat de Eindhovenaren 63,6 procent van hun wedstrijden wonnen als ze in de Johan Cruijff Schaal speelden, terwijl Ajax (winstpercentage 47 procent) en Feyenoord (winstpercentage 41,6 procent) vaker verloren dan wonnen.

Geschiedenis van de Johan Cruijff Schaal

Club Titels Verliezend finalist Finales Overwinningen Nederlagen PSV 14 8 22 1992, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2008, 2012, 2015, 2016, 2021, 2022, 2023 1991, 2002, 2005, 2006, 2007, 2018, 2019, 2024 Ajax 9 10 19 1993, 1994, 1995, 2002, 2005, 2006, 2007, 2013, 2019 1996, 1998, 1999, 2004, 2010, 2011, 2012, 2014, 2021, 2022 Feyenoord 5 7 12 1991, 1999, 2017, 2018, 2024 1992, 1993, 1994, 1995, 2008, 2016, 2023 FC Twente 2 1 3 2010, 2011 2001 FC Utrecht 1 1 2 2004 2003 AZ 1 1 2 2009 2013 PEC Zwolle 1 0 1 2014 - SVV 1 0 1 1949 - Roda JC Kerkrade 0 2 2 - 1997, 2000 sc Heerenveen 0 1 1 - 2009 Quick 1888 0 1 1 - 1949 FC Groningen 0 1 1 - 2015 Vitesse 0 1 1 - 2017