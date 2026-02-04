Grote ergernis in Vandaag Inside om Joel Lara bij Ajax

Het gaat maandagavond in Vandaag Inside over Joel Lara. De 45-jarige Spanjaard dook afgelopen zondag bij het competitieduel van Ajax bij Excelsior (2-2) plots op naast technisch directeur Jordi Cruijff en Directeur Voetbalzaken Marijn Beuker.

Lara is een vertrouweling van Cruijff. De Spaanse scout was in het verleden samen met de Nederlandse technisch directeur werkzaam bij Maccabi Tel Aviv, Chongqing Liangjiang, Shenzhen FC, Ecuador en FC Barcelona.

Vorige week werd bekend dat Lara voor tweeënhalf jaar heeft getekend bij Ajax en zondag was hij al van de partij tegen Excelsior. Lara zat prominent op de tribune naast Cruijff en Beuker.

Valentijn Driessen begrijpt niets van het aantrekken van Lara door Ajax. “Waarom heeft de td een adviseur nodig?”, vraagt de journalist van De Telegraaf zich af in Vandaag Inside.

Collega-analist Johan Derksen vindt het een groot risico dat Ajax zich inlaat met vertrouwelingen van Cruijff, zoals Lara. “Die hebben allebei een netwerk en kennis in Spanje. Die komen hier en ze kennen niemand.”

Driessen vervolgt: “Dat moet zich allemaal nog maar bewijzen. Maar tot dusver lukt het natuurlijk allemaal niet. Sano is niet gelukt. Ze willen Fred halen: dat is ook niet gelukt. Die Lara zegt dat hij een wereldwijd netwerk heeft. Nou, dan moet je toch ergens wel een verdedigende middenvelder op kunnen halen.”