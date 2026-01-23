Ellie Lust is mogelijk binnenkort te gast bij Vandaag Inside. Tijdens de uitzending van donderdagavond lieten Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp weten dat zij de presentatrice graag een keer aan tafel zien aanschuiven.

Derksen sprak zich positief uit over Lust en gaf aan dat haar televisie-imago volgens hem niet volledig overeenkomt met hoe zij in werkelijkheid is. “Ellie Lust is écht een leuke vrouw. Ze komt over als een hele kordate, stugge vrouw, maar ze is best een aardige, fatsoenlijke vrouw”, aldus Derksen. Volgens hem zou een optreden bij Vandaag Inside haar een andere kant kunnen laten zien.

Ook René van der Gijp ziet een komst van Lust wel zitten. “Ze moet een beetje losser worden”, stelde hij, waarna Derksen toevoegde dat Lust volgens hem ‘eens een paar avonden moet komen zitten’ aan de talkshowtafel bij het programma.

Later in de uitzending werd de uitnodiging nogmaals herhaald. Van der Gijp nodigde Lust expliciet uit om langs te komen, waarna Genee zich daarbij aansloot. “Laat Ellie hier een keer de koekoek komen doen!”, grapt Van der Gijp.

