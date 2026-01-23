Johan Derksen heeft het einde van de vrijdagavonduitzending van Vandaag Inside niet gehaald. Aanleiding was het moment waarop Wilfred Genee zijn nieuwe nummer Blijgelovig ging zingen.

Na een winterstop van ongeveer drie weken keerde het SBS6-programma deze week terug op televisie. Vrijdagavond ontving de talkshow gasten als Wouter de Winther en Chris Woerts, terwijl Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen uiteraard aan de spraakmakende televisietafel zaten.

Laatstgenoemde haalde het einde van de uitzending echter (weer) niet. Derksen voelde de bui al hangen toen Genee een microfoon in handen kreeg gedrukt. “Wilfred, ik wens jou heel veel succes”, zegt De Snor. “Ga je nú al weg?”, vraagt Genee direct. “Handjes de lucht in!”, grapt Derksen, die opstaat en de studio abrupt verlaat.

De hoofdrolspeler van Vandaag Inside had zijn ‘wegloopactie’ een week eerder min of meer al aangekondigd. In een interview met Shownieuws vertelde de oud-voetballer dat hij de studio zou verlaten zodra 'de handjes omhoog gingen' tijdens het liedje van Genee. Vrijdagavond bleek dat Derksen een man van zijn woord is: hij koos daadwerkelijk het hazenpad.

Derksen heeft een verleden met weglopen uit uitzendingen van Vandaag Inside. Op 4 november 2024 stond de televisiepersoonlijkheid aan de basis van een heuse Vandaag Inside-rel, toen hij de uitzending verliet na een discussie met Genee. De toekomst van De Snor in het programma hing destijds aan een zijden draadje. Een kanttekening bij deze wegloopactie is dat Derksen dit keer voor de grap vertrok.