Johan Derksen vindt Wilfred Genee met afstand de beste talkshowhost van Nederland, zo geeft hij aan in een interview met Shownieuws. De hoofdrolspeler van Vandaag Inside noemt Genee, met wie hij in het verleden weleens in de clinch lag, het ‘hart van het programma’. Tegelijk dreigt De Snor wel direct met een nieuwe wegloopactie.

Ruim een week geleden prees Matthijs van Nieuwkerk Wilfred Genee in zijn eerste column op Substack. Daarin stelde hij: “Zonder Johan Derksen geen Vandaag Inside, daar ben ik het mee eens. Maar zonder Wilfred Genee ook niet.” Volgens Van Nieuwkerk is Genee de onmisbare schakel in het programma. “Genee slaat even achteloos als virtuoos de maat in ’s lands populairste tv-bandje. Hij is een one-man-ritmesectie.”

Derksen gaat hier volledig in mee. “Als ik het zeg, denken mensen: hij zit hem (Genee, red.) in de maling te nemen. Maar dat is helemaal niet zo. Wilfred is absoluut de beste man op talkshowgebied in Nederland”, begint hij. “Hij is het hart van ons programma, want er is niemand die mij zó goed kan triggeren, waardoor ik de meest vreselijke dingen ga roepen. Nadat hij me heeft uitgedaagd en ik iets roep, zegt hij: nou, nou, nou… dan kan ik hem wel een schop geven”, aldus Derksen.

De mooie woorden van Derksen zijn enigszins verrassend, aangezien hij en Genee regelmatig botsen. Zo is Derksen allesbehalve fan van de muziek van zijn collega. “Hij heeft daar zoveel plezier aan, dat ik er geen enkel probleem mee heb dat hij een liedje in de uitzending zingt. Maar als hij zegt: ‘waar zijn die handjes’, dan ga ik weg”, zegt De Snor met gevoel voor sarcasme.

Vandaag Inside keert aankomende maandag, 19 januari, terug op SBS6.

Video: Shownieuws - Vandaag Inside keert terug na winterstop met drama