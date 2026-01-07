Vandaag Inside kan volgens Matthijs van Nieuwkerk niet bestaan zonder Wilfred Genee. Hij is onvervangbaar, mocht hij ooit vertrekken. De voormalig talkshowhost spreekt zich lovend uit over de presentator in zijn nieuwste column.

Van Nieuwkerk publiceerde deze week zijn eerste column op Substack, een platform voor nieuwsbrieven en blogs. Daarin stelt hij: “Zonder Johan Derksen geen Vandaag Inside, daar ben ik het mee eens. Maar zonder Wilfred Genee ook niet.” Volgens Van Nieuwkerk is Genee de onmisbare schakel in het programma. “Genee slaat even achteloos als virtuoos de maat in ’s lands populairste tv-bandje. Hij is een one-man-ritmesectie.”

De oud-presentator legt uit wat hij zo sterk vindt aan Genees rol aan tafel. “Terwijl Johans rapportage over een vleugellamme politicus nog in volle vlucht lijkt, voelt Wilfred als eerste dat de prik er wat vanaf raakt. En hij vraagt pardoes aan Gijp: ‘Zeg René, was het nou een penalty?’ Gijp weet uiteraard direct over welke wedstrijd het gaat en foetsie zijn Johan en de vleugellamme politicus. Nooit meer teruggezien. Bam.”

Van Nieuwkerk sluit af met een groot compliment. “De zeer goed geïnformeerde Wilfred Genee, spelend met zijn telefoon, iets achterover gezakt in zijn stoel, niet per se behaagziek, altijd messcherp, is onze beste talkshowhost.”

Genee reageert in gesprek met RTL Boulevard op de woorden van Van Nieuwkerk. “Het is natuurlijk hartstikke bijzonder als iemand uit het vak, zeker een van de grootsten, zoiets aardigs over je zegt. Dat is een prachtig compliment en dat waardeer ik zeer. Dat vind ik echt heel bijzonder.”