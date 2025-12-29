Victor Vlam denkt niet dat de stekker uit Vandaag Inside wordt getrokken op het moment dat Johan Derksen niet meer kan of wil aanschuiven. Volgens de mediakenner is het programma juist al voorzichtig bezig met opvolging van de 76-jarige analist.

Derksen vormt samen met René van der Gijp en Wilfred Genee al jaren het boegbeeld van Vandaag Inside. Door zijn leeftijd wordt er regelmatig gespeculeerd over de toekomst van het programma. De vraag is dan ook of Vandaag Inside kan blijven bestaan zonder zijn meest uitgesproken gezicht.

Vlam denkt van wel, zo vertelt hij in gesprek met Veronica Superguide. “Mijn indruk is dat Johan actief nadenkt over hoe hij kan zorgen voor opvolging voor als hij niet meer kan of niet meer wil. Met iemand van 76, die zo’n grote rol speelt, is dat ook noodzakelijk,” stelt de mediacriticus.

Volgens Vlam is er inmiddels een vaste groep gasten die kan bijdragen aan de continuïteit van het programma. “Je ziet dat er een groep mensen is – Thomas van Groningen, Raymond Mens en Wierd Duk – die ervoor zorgen dat die talkshow over vijf jaar ook nog bestaat,” zegt hij. Vlam zelf schuift eveneens regelmatig aan, al levert dat niet altijd een ongeschonden optreden op.

De mediakenner krijgt geregeld kritiek van Derksen. “Ik zie de kritiek die hij op ons allemaal heeft. Ik denk dat dat ook een manier is om ons in het gareel te houden, om te zorgen dat we de juiste dingen doen. Dat is soms ook gewoon verstandig,” besluit Vlam.