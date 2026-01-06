Antoinnette Scheulderman zou na de winterstop snel aan tafel kunnen zitten bij Vandaag Inside. De geruchten gaan dat ze op 19 januari haar opwachting maakt in het programma, ondanks het moddergevecht dat ze momenteel heeft met Johan Derksen.

De afgelopen dagen was het rondom Scheulderman en Derksen behoorlijk onrustig. Scheulderman, die eerder samen met Michel van Egmond de autobiografie 'Derksen' over de Talpa-ster schreef, viel De Snor enorm aan. Zo zou Derksen volgens haar doelbewust leugens over haar verspreiden, waarbij ze enkele voorbeelden gaf. Scheulderman noemde de televisiepersoonlijkheid bovendien 'ongelooflijk sneue, achterbakse pestkop'. Derksen heeft in zowel Vandaag Inside als in zijn podcast Groeten uit Grolloo meerdere keren zijn kritiek geuit op Scheulderman, die volgens hem 'al twintig jaar zeurt om een televisieprogramma'. Toen ze kreeg wat ze wilde, brandde Derksen 'De Geur van Succes' flink af.

De ster van Vandaag Inside reageerde in zijn podcast op de volgende manier. "Het is een teken dat een gekrenkt ego een emotionele driftbui tot gevolg kan hebben. Ze heeft er niks van begrepen. Ik heb niets tegen haar, maar ik vind dat ze een geweldig kutprogramma heeft gemaakt. Dat heeft niets te maken met dat ik met een hetze bezig ben of een pestkop ben. Ik heb niets tegen die vrouw, maar ze moet er rekening mee houden dat als je in een programma zit dat je beoordeeld en soms veroordeeld wordt." Tot slot noemt Derksen de reactie van Scheulderman 'kinderlijk en emotioneel'.

Genee begrijpt Scheulderman

Genee reageerde bij Shownieuws op de rel en gaf aan dat hij het wel een beetje begrijpt vanuit het perspectief van Scheulderman. "Ik begrijp het wel een heel klein beetje. Ik kan me voorstellen dat als je voor iemand een boek hebt gemaakt, een autobiografie, dat je denkt dat er daardoor misschien iets bijzonders is tussen jullie. Aan de andere kant: neem het allemaal niet te serieus. We zijn natuurlijk zo nu en dan best een beetje vilein en venijnig en dat betekent ook dat je reacties terug gaat krijgen en die moet je ook gewoon accepteren", aldus de presentator.

Genee over komst Scheulderman

Nu zou het kunnen dat Scheulderman op 19 januari, wanneer Vandaag Inside weer op tv verschijnt, aanschuift bij het programma. Genee ziet dat wel zitten: "Nou ja, toevallig kreeg ik van iemand de vraag: 'Komt zij aan de bar of gaat ze gelijk aan tafel?' Ik zeg: 'Gelijk aan tafel!' Gelijk aan tafel!" Of het ook echt gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Mochten Scheulderman en Derksen inderdaad samenkomen bij Vandaag Inside, kan dat interessante televisie opleveren.