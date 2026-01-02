Johan Derksen bewust op oudejaarsdag aangepakt? 'Als hij VI had, was hij losgegaan op Scheulderman'

Het is geen toeval dat Antoinette Scheulderman juist op oudejaarsdag met haar keiharde aanval op Johan Derksen naar buiten kwam, zo vermoedt Victor Vlam. Aangezien Vandaag Inside nu met winterreces is, heeft De Snor niet direct de gelegenheid om terug te slaan naar de journaliste, die samen met haar man Michel van Egmond de biografie Derksen schreef.

Scheulderman trok op 31 december fel van leer op Instagram. Derksen werd in haar post, waarin ze ook een aantal van zijn privé-mails deelde, onder meer uitgemaakt voor een 'ongelooflijk sneue, achterbakse pestkop' die doelbewust leugens over haar zou verspreiden. Zo insinueerde Derksen volgens de journaliste ten onrechte dat Scheulderman 'al twintig jaar' op een televisiebaantje zou azen. Ook heeft zij zichzelf nooit 'de beste interviewer van Nederland' genoemd en zal ze dat ook nooit doen, aldus Scheulderman. "Iedereen die mij kent weet dat dat weer een lachwekkende leugen van jou is", werd Derksen toegebeten.

Vlam schuift aan bij Nieuws van de Dag en spreekt daar het vermoeden uit dat Scheulderman haar 'aanval' op Derksen niet toevallig nú de wereld inslingerde. "Ik denk dat het moment om dit naar buiten te brengen wel strategisch gekozen is, want Johan is natuurlijk een paar weekjes vrij. Hij heeft wel z’n podcast nog, maar als hij VI had, dan was hij natuurlijk losgegaan op haar", aldus de tv-criticus.

Derksen nog niet gereageerd op de tirade van Scheulderman. Het eerste moment waarop hij dat zou kunnen doen is aanstaande maandag, als een nieuwe aflevering van zijn podcast Groeten uit Grolloo uitkomt, die hij samen maakt met Henk Kuipers. Vandaag Inside heeft de komende weken nog vakantie: op maandag 19 januari keert de talkshow terug op het vaste tijdslot bij SBS. Tot die tijd is Hélène Hendriks elke avond te zien met De Oranjewinter.