Antoinette Scheulderman haalt op Instagram stevig uit naar Johan Derksen, die door haar onder meer wordt uitgemaakt voor 'ongelooflijk sneue, achterbakse pestkop'. De 49-jarige schrijfster en journaliste is de partner van Michel van Egmond en schreef met hem samen het biografische boek Derksen, dat uitkwam in 2021.

Het is niet voor het eerst dat Scheulderman publiekelijk kritiek levert op Derksen. Zo haalde ze ruim een jaar geleden, in december 2024, al uit naar De Snor nadat die geïnsinueerd had dat zij Rob Kemps vragen zou influisteren bij zijn tv-programma De 10 vragen. "Sinds het programma VI dagelijks wordt uitgezonden, is hij zijn eigen mening nog veel belangrijker gaan vinden en is hij ook nog veel harder geworden over anderen. Persoonlijk vind ik het stoerder als je kritiek gewoon in iemands gezicht zegt in plaats van achter zijn of haar rug", zei Scheulderman destijds onder meer.

Van Egmond maakt samen met Wim Kieft, René van der Gijp en Rob Jansen de podcast KieftJansenEgmondGijp. Scheulderman deelt op Instagram haar favoriete fragment uit de podcast van afgelopen jaar, waarin Van Egmond vertelt hoe lelijk Derksen over zijn vrouw doet. "In de openbaarheid, want in haar gezicht doet hij altijd heel aardig. Hij zei gekke dingen, dat ze al twintig jaar lang hengelt naar een tv-programma. Maar ze zegt al twintig jaar 'nee' tegen tv-programma's", aldus de schrijver. Scheulderman zwichtte recent tóch, voor een aanbod van BNNVARA, en maakte voor die omroep het programma De geur van succes, dat vanaf 22 december werd uitgezonden.

Scheulderman trekt in haar post fel van leer tegen Derksen: "Voor de ongelooflijk sneue, achterbakse pestkop Johan Derksen, die zelfs als ie niet met zijn mediageile kop op tv is zijn leugenachtige meninkjes dan maar via een podcast met een paar duizend luisteraars de ether in gaat slingeren (want stel je voor dat je een dag geen aandacht hebt gekregen!!): dit is mijn favoriete fragment uit de podcast @kieftjansenegmondgijp van dit jaar (200.000 luisteraars by the way, Johan, ongeveer 200.000 per week meer dan die van jou)", opent zij haar rechtstreekse aanval.

'Al die tijd heb ik uit loyaliteit mijn mond gehouden'

"Je kon er niet tegen dat ik je voor jouw biografie kritische vragen stelde (over seksisme, homofobie, racisme), de man die altijd roeptoetert dat ‘iedereen alles over me mag zeggen’, en begon sindsdien een hetze", vervolgt Scheulderman. "Al die tijd heb ik uit loyaliteit omdat we samen een boek maakten mijn mond gehouden, ook toen zo ongeveer alle media ons om een mening vroegen over jouw onsmakelijke ‘kaarsrel’-verhaal. Ik heb je zelf opgebeld om te zeggen wat ik daarvan vond, dat hoefde van mij niet via een publiek dat daar niks mee te maken heeft."

'Lachwekkende leugens'

Scheulderman hekelt bovendien de insinuaties van Derksen dat Scheulderman zou azen op een televisiebaantje: "JIJ bent degene die me ooit vroeg voor Voetbal International te komen schrijven, en je wilde toen zelf dat ik ook in het tv-programma iets zou doen (zie bijgaande mail)." In haar Instagram-post zijn inderdaad een aantal screenshots uit mails van Derksen opgenomen.

"Één keer heb ik jaren later meegedaan aan een screentest, destijds al voor een dagelijkse VI, maar het leek me niks voor mij. Zoals ik veel meer verzoeken uit ‘Hilversum’ heb afgeslagen. Je liegt dus dat ik al 20 jaar loop te leuren voor een tv-programmaatje. Ook ‘De Geur van Succes’ bedacht ik niet zelf, ik werd ervoor gevraagd en dat leek me wél heel leuk. En dat was het ook, ondanks dat jij alle lol hebt proberen te verpesten. En never nooit zou ik over mezelf zeggen dat ik de beste interviewer van NL ben. Iedereen die mij kent weet dat dat weer een lachwekkende leugen van jou is." Scheulderman besluit haar bericht met een duidelijke oproep én een laatste sneer: "Hou ajb op met je sneue campagne, jij zielige grootste pestkop van het schoolplein, en je gênante obsessie voor ‘blondie’. Get a fuckin life."