René van der Gijp maakt zich weleens zorgen om Johan Derksen, zo valt te lezen in het Algemeen Dagblad. De analist van Vandaag Inside vindt dat zijn 76-jarige collega zichzelf te weinig rust gunt en eigenlijk vaker een dagje thuis zou moeten blijven. “Maar hij voelt zich enorm verantwoordelijk.”

Het Algemeen Dagblad was afgelopen maand aanwezig bij opnames van de podcast KieftJansenEgmondGijp. Tijdens de betreffende uitzending kwam de werkethiek van Talpa-baas John de Mol ter sprake. “Tsja”, verzucht Gijp over het feit dat De Mol ‘nog steeds honderd uur per week werkt’.

“Ik zit zo niet in elkaar. Ik ben blij als ik op zaterdagavond om acht uur de menukaart van restaurant Encore in mijn hand heb en een negronietje bestel. Anderen hebben dat niet”, lacht hij.

Gezondheidszorgen Johan Derksen

Met Vandaag Inside maakt Van der Gijp dagelijks – samen met Wilfred Genee en Derksen – de populairste talkshow van Nederland. De 64-jarige oud-voetballer laat zich uit over de werkethiek van zijn collega’s: “Ik zeg dat ook weleens tegen Johan en Wilfred, die er echt van alles bij doen. Podcastje, plaatjes draaien in het weekend. Die werkethiek is ongelooflijk.”

Van der Gijp vervolgt: “Ik maak me weleens zorgen om Johan. 76 hè. Blijf lekker een dagje thuis als je grieperig bent, of geopereerd bent aan een liesbreuk, denk ik dan, of een weekje. Zetten we Joppie Knoester er neer of Jort Kelder. Maar zij voelen zich enorm verantwoordelijk voor het programma. We zouden in de toekomst ook een poultje kunnen maken van een man of negen. Met bijvoorbeeld Thomas van Groningen erbij”, oppert de goedlachse ex-prof.