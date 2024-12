Johan Derksen stevig aangepakt: 'Onbegrijpelijk dat hij dat deed, je verwacht een vorm van loyaliteit'

Johan Derksen heeft schrijfster en journaliste Antoinnette Scheulderman (49) diep teleurgesteld. Scheulderman schreef samen met haar partner Michel van Egmond het boek Derksen, dat in 2021 uitkwam. Dat weerhield De Snor er echter niet van om de schrijfster stevig aan te pakken in Vandaag Inside.

Van Egmond werkte jarenlang samen met Derksen bij Voetbal International en schreef bestsellers als Gijp (2012) en Kieft (2014). Daarnaast was hij jarenlang eindredacteur van de talkshow van Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Scheulderman publiceerde als freelance journaliste meerdere interviews in VI en schreef dus samen met haar partner het boek over Derksen dat in 2021 verscheen. Dat Derksen zich later in Vandaag Inside uiterst negatief over Scheulderman uitliet en insinueerde dat zij Rob Kemps vragen had ingefluisterd voor zijn programma De 10 vragen, viel de schrijfster en journaliste dan ook rauw op het dak.

"Als je met z’n drieën op zo’n manier een boek maakt, verwacht je een vorm van loyaliteit. Het was voor mij onbegrijpelijk dat hij dat deed. Maar dat is Johan", zegt Scheulderman in een interview met het Dagblad van het Noorden. De laatste jaren ziet de 49-jarige journaliste een een negatieve ontwikkeling bij Derksen (75): "Sinds het programma VI dagelijks wordt uitgezonden, is hij zijn eigen mening nog veel belangrijker gaan vinden en is hij ook nog veel harder geworden over anderen. Persoonlijk vind ik het stoerder als je kritiek gewoon in iemands gezicht zegt in plaats van achter zijn of haar rug." Gevraagd of de uitlatingen van Derksen 'hard aankwamen', zegt Scheulderman verderop in het vraaggesprek: "Ik vond ze vooral onbegrijpelijk. En ik vind het vervelend dat het telkens weer wordt opgerakeld en ik er iets over moet zeggen."

Scheulderman heeft inmiddels geen contact meer met Derksen, zo maakt ze duidelijk: "Ik heb hem gebeld naar aanleiding van de kaarsenrel en hem gezegd wat ik daarvan vond." Daarover sprak ze wel degelijk met Kemps, die deze input ook gebruikte. "Maar de andere vragen kwamen toch echt van Rob zelf", benadrukt de journaliste. De interviewer vraagt vervolgens of Scheulderman spijt heeft van het boek dat ze met Van Egmond over Derksen maakte en omschrijft het werk als 'een soort monument', maar dat wordt door de auteur weersproken: "Je hebt het boek zeker niet gelezen? Want dat is het beslist niet. Het geeft een heel goed beeld van de man die hij op dat moment was. Ik zou nooit zeggen dat ik er spijt van heb, dan had ik het destijds niet moeten doen. Bovendien heeft het boek heel goed verkocht, dus dan vind ik het ook een beetje flauw om achteraf over spijt te beginnen", aldus Scheulderman.

