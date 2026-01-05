Wilfred Genee heeft het niet zo op Victor Vlam, zo vermoedt laatstgenoemde zelf. De mediadeskundige is na een incident bij Vandaag Inside niet meer uitgenodigd bij het programma, en dat lijkt volgens hem geen toeval.

Vlam deed in augustus 2025 opvallende uitspraken over vaste VI-gast Wouter de Winther. Daarbij ging hij in op het privéleven van de journalist van De Telegraaf. “We weten dat hij homo is, maar er zijn ook verhalen dat hij een kind heeft. Ik heb geen idee hoe dit zit. Heeft hij een kind? Misschien wel. Heeft hij twintig kinderen? Het zou ook kunnen. We weten het gewoon niet”, zei Vlam destijds.

Die uitspraken vielen totaal verkeerd bij de makers van Vandaag Inside en bij De Winther zelf. “Het is natuurlijk bizar dat we het hierover moeten hebben, want het is pure roddel”, reageerde hij. “Ik weet ook niet of het verstandig van hem was. Het lijkt me niet handig dat je bij VI de reputatie krijgt dat je maar wat roept. Ik zie hem daar ook niet zo vaak meer als gast; het heeft hem geen goed gedaan.”

Wilfred Genee

Volgens Vlam speelt Wilfred Genee hierin een belangrijke rol. “Ik denk dat Wilfred een beetje een hekel aan mij heeft”, zegt hij in gesprek met de makers van de Powcast. “Hij heeft ook een soort halve campagne tegen mij gevoerd. Gewoon voor de schermen, dat heeft allemaal op televisie plaatsgevonden.”

De mediadeskundige sluit af: “Ik denk inderdaad niet dat hij op dit moment een heel grote fan van mij is. Het zijn dagkoersen bij dat programma. Stel dat ik er een keer zou zitten en het klikt ineens wél, dan kan het zomaar weer goed zijn.”