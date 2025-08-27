Derksen woest op vaste gast VI: ‘Heb je geen tering mee te maken, dat willen wij hier niet!’

Johan Derksen is absoluut niet te spreken over de speculaties van Victor Vlam over het privéleven van Wouter de Winther. De oud-voetballer geeft bij Vandaag Inside aan dat de mediakenner daar ‘geen tering mee te maken heeft’ en dat dit niet het nieuws is wat hij in de talkshow wil behandelen.

Vlam was afgelopen week als bargast aanwezig bij Vandaag Inside, terwijl De Winther aan tafel zat. Na de uitzending gaf de mediakenner in zijn podcast aan de politiek journalist een ‘mysterieus persoon’ te vinden. “We weten dat hij homo is, maar er zijn ook van die verhalen dat hij een kind heeft. Ik moet je heel eerlijk zeggen: ik zou dit echt willen weten. Heeft hij een kind? Misschien wel. Ik heb geen idee hoe dit zit”, speculeerde Vlam.

In de uitzending van dinsdag van Vandaag Inside noemt Wilfred Genee de naam van Vlam, waarna Derksen direct aan een tirade begint. “Die moet ik even berispend toespreken!” De Snor geeft eerst toe dat hij de media-expert een ‘interessante jongen’ vindt. “Maar nu vind ik dat hij in de fout is gegaan, want hij insinueert nu iets over mensen waar hij aan tafel zit, namelijk Wouter de Winther”, gaat het boegbeeld van Vandaag Inside verder. “Dat hij weliswaar homo is, wat ik helemaal niet relevant vind, maar dat hij ook nog een kind zou hebben, wat ik ook niet relevant vind. En daar heeft Victor Vlam geen ene tering mee te maken!”, raast Derksen.

De televisiepersoonlijkheid vindt de hele speculatie van Vlam niet relevant. “Want een homo mag best een kind hebben, dat is niet verboden”, gaat hij verder. “Ik vind dat geen nieuws! Dat is niet het nieuws dat wij hier willen brengen.” René van der Gijp haakt erop in door te stellen dat dit wel het nieuws is waar Vlam mee bezig is. “Ja, maar daar zit ik niet op te wachten. Op juice”, besluit Derksen.

VIDEO: Johan Derksen spreekt Victor Vlam berispend toe: 'Daar heeft hij geen ene tering mee te maken!'