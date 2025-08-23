Genee en Derksen botsen over vervanging Van der Gijp: 'Jij vindt hem waarschijnlijk niet goed genoeg'

Johan Derksen en Wilfred Genee zijn het vooralsnog niet met elkaar eens over de vraag wie René van der Gijp op zijn vaste vrije woensdag moet vervangen in Vandaag Inside. Derksen is warm pleitbezorger van Telegraaf-journalist Wierd Duk, die afgelopen woensdag inderdaad zijn opwachting maakte. Genee ziet echter dat het 'evenwicht' aan tafel door de inbreng van Duk behoorlijk verstoord wordt.

Afgelopen tv-seizoen werd de plek van Van der Gijp aan tafel elke woensdag tot veler tevredenheid ingenomen door Albert Verlinde. Nu die zich exclusief aan RTL heeft verbonden valt die optie echter weg. Derksen toonde zich eerder al warm pleitbezorger van Duk, die vooralsnog daadwerkelijk de aangewezen vervanger van Van der Gijp is, roulerend met Thomas van Groningen en Raymond Mens. Van der Gijp liet vorige week bovendien weten dat hij 'liever niet' samen met Duk in de talkshow verschijnt. Volgens MediaCourant is het uitgesproken pro-Israël-standpunt van Duk daarvoor waarschijnlijk de reden. De vrouw van Van der Gijp, Minouche, zou 'nogal fanatiek' zijn over de situatie in Gaza.

Genee is er ook geen voorstander van dat Duk elke woensdag aanschuift in VI, zo benadrukt hij bij radiozender JOE. "Dat is nog wel allemaal in motion, hè, zoals dat heet. Kijk, ik zei dat van de week ook nog tegen Johan en ook in de media: ik probeer tv te maken waarbij ik alle kleuren bij elkaar probeer te krijgen, om iedereen een beetje in evenwicht te houden. Maar als je met Johan én Wierd op woensdag zit, en ik heb niet iemand die een beetje de vrolijke noot kan brengen, zoals René dat kan of Albert dat kon, dan is het best lastig om het programma in evenwicht te krijgen", aldus de presentator.

"Ik denk eigenlijk dat het handig is als René en Wierd samen zitten, zodat ik altijd René aan kan spelen om het weer even wat te ontspannen", vervolgt Genee. "We zijn nu aan het kijken wat daar de beste oplossing voor is." Derksen houdt echter voet bij stuk en blijft bij zijn voorkeur voor Duk. "Hij zegt: Dan vind je Wierd zeker niet goed genoeg", aldus Genee. "Dan zeg ik: Daar gaat het helemaal niet om. Ik kijk ernaar als televisiemaker en ik moet zorgen dat elke uitzending onderhoudend, snel en leuk is", aldus de presentator. "Het evenwicht moet goed in orde zijn. Ik heb van heel veel mensen in mijn naaste omgeving gehoord dat als zij (Derksen en Duk, red.) samen zitten te praten, heel vaak de televisie rechts van het kastje af valt bij mensen in de huiskamer", besluit Genee.