Genee door het stof in Vandaag Inside: 'Dat hadden we anders moeten aanpakken'

Wilfred Genee is dinsdagavond bij Vandaag Inside door het stof gegaan voor hoe er is omgesprongen met Hans Kraay junior. De ESPN-verslaggever was in beeld om de invaller van René van der Gijp te worden bij de talkshow, maar zou zijn weggestuurd door Johan Derksen toen het programma een andere koers ging varen.

Sinds begin dit jaar schuift Van der Gijp nog maar vier avonden per week aan bij Vandaag Inside. Op de woensdagavond werd de oud-voetballer vervanger door Albert Verlinde, die niet de eerste keus was. Aanvankelijk is geprobeerd om Kraay jr. als vervanger aan te laten schuiven, maar hij had hier geen oren naar. Bij Vandaag Inside komt het onderwerp ter sprake nadat er in het Algemeen Dagblad een artikel is verschenen over het 'meningencircus' in talkshows.

"Mij is kwalijk genomen dat ik Hans Kraay er niet bij wilde hebben", steekt Derksen van wal. "Maar ik was bang dat we met z'n drieën Gaza en de Oekraïne zouden ontleden, want René (Van der Gijp, red.) een ex-voetballer, ik een ex-voetballer, Hans een ex-voetballer. Ik vind dat er altijd één expert bij moet zitten. Nu ben je helemaal gedekt. Kanonnier Derksen weet er alles van en hij wordt hier en daar aangevuld door de generaal (Mart de Kruif, red.)."

"Het ging niet zo chique hè. Het was voor Hans heel pijnlijk, de manier waarop het ging. Dat hadden we, en misschien ook jij, anders moeten aanpakken", haakt Genee daarop in. "Ik heb het gewoon tegen hem gezegd. Ik heb niets tegen Hans Kraay, maar het was gewoon een beetje te veel van het goede", reageert Derksen daarop. "Maar als ik erop terugkijk, dan verdient dat niet de schoonheidsprijs", stelt Genee.

"Ik heb er helemaal geen spijt van, maar nogmaals: als René op woensdag niet komt had Hans Kraay daar keurig kunnen zitten. Als hij dat gewild had, dan was dat geen probleem geweest. Maar om nou hier als ex-voetballers de wereldeconomie en alle oorlogen door te nemen...", aldus Derksen. "Daar voel jij je over het algemeen ook niet door geremd", pareert Genee. "Nee, maar hij (De Kruif, red.) zit erbij. Als ik domme dingen ga zeggen, dan kan hij mij corrigeren. Ik vind dat er voor serieuze onderwerpen altijd een specialist bij moet zitten."