Derksen: 'Iedereen bij Vandaag Inside zou haar komst toejuichen, maar Wilfred wil dat ábsoluut niet'

Johan Derksen heeft in de podcast Groeten uit Grolloo bevestigd dat Fidan Ekiz nooit zal aanschuiven bij Vandaag Inside. Een langlopend conflict tussen Wilfred Genee en haar is allesbehalve opgelost.

"Na een van onze VI-rellen is Wilfred eens bij Jeroen Pauw gaan zitten, waar Fidan ook zat", legt Derksen de situatie uit. Genee ging in juni 2020 met lichte tegenzin bij Op1 zitten om de Akwasi-rel bij Vandaag Inside goed te praten. Vooraf werd door Pauw beloofd dat hij de kans zou krijgen om wat dingen recht te zetten. De sfeer in de studio bleek echter compleet anders dan van tevoren geschetst en Ekiz liet vlak voor het begin van de uitzending weten dat Genee 'niet had moeten komen'. Op1 verliep vervolgens, door toedoen van Ekiz, op een vrij giftige manier, waarna de presentator van Vandaag Inside eerder naar huis besloot te gaan, aangezien hij zich in de maling genomen voelde. "Toen noemde Fidan hem een NSB'er", weet Derksen te vertellen.

Dat is de reden waarom Genee geen contact meer heeft gehad met Ekiz en haar ook nooit in Vandaag Inside wil zien. "Dat neemt hij haar zo kwalijk: hij wil absoluut niet met haar zitten", stelt Derksen. Toch lijkt De Snor wat te twijfelen aan de consistentie van Genee. "Er zijn meerdere mensen die dat (NSB'er, red.) toen gezegd hebben, maar die schuiven wel weer aan."

Wel vindt Derksen dat er wat voor de houding van Genee te zeggen valt. "Er zijn mensen in Nederland waar ik niet mee wil zitten. Wilfred heeft dat met Fidan. Iedereen in onze organisatie zou de komst van Fidan toejuichen, omdat wij denken dat ze uitstekend bij ons past en het een vrouw is." Toch zal ze waarschijnlijk nooit aanschuiven bij de talkshow. "Ik respecteer de vrijheid van Wilfred om te zeggen van: 'Ik heb een conflict met haar gehad en daar kan ik niet overheen stappen'. Dat is niet onmenselijk, dat heeft iedereen", sluit Derksen af.