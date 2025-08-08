Live voetbal

Kraay oppert bizarre vervanger Van der Gijp: de laatste man die Derksen aan tafel wil zien

Hans Kraay junior
Foto: © Shownieuws
Dominic Mostert
8 augustus 2025, 05:55

Hans Kraay junior heeft geen oren naar de vrije stoel bij Vandaag Inside op de woensdagavond. Hij oppert een zeer verrassende kandidaat: Özcan Akyol.

Kraay weigerde begin dit jaar al om René van der Gijp te vervangen op de woensdagavond. Daar komt geen verandering in nu ook Albert Verlinde is weggevallen. “Ze kennen mij natuurlijk al vijftien, zestien jaar. ‘Echt nee’ betekent ‘echt nee’. En dat is geen pedante ‘nee’. Ik heb echt een dankbare ‘nee’ gezegd.”

Kraay zegt ’15 hele leuke, mooie, bijzondere jaren’ te hebben gehad met Wiflred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp. Hij krijgt van Shownieuws de vraag wie dan wel de plek moet opvullen. “Nee, daar ga ik helemaal niet over.” Na even aandringen: “Ik vind Eus goed. Mag ik dat niet zeggen?” De journalist is verrast, waarna Kraat lacht: “Moet ik het dan weer gaan doen? Nee joh. De groeten." 

Akyol is persona non grata aan de Vandaag Inside-tafel. Hij was een regelmatig terugkerende gast, tot zijn uitspraken over een vermeend filmpje van het grensoverschrijdende gedrag van Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. Derksen vindt dat hij Van Nieuwkerk een mes in de rug gestoken heeft.

