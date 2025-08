Derksen vindt het ‘belachelijk’ dat hij nog op tv is

Johan Derksen vindt het ‘belachelijk’ dat hij nog altijd zijn mening mag verkondigen op tv, zo geeft hij aan in zijn podcast Groeten uit Grolloo. De oud-voetballer had verwacht dat hij allang ‘weggevaagd’ zou zijn door een nieuwe generatie. Die komt er wat hem betreft nu wel echt aan met Thomas van Groningen en Raymond Mens.

Van Groningen nam de afgelopen weken de presentatie van De Oranjezomer tot zijn rekening, als vervanger van de zieke Hélène Hendriks. Dit deed de journalist met Mens als vaste tafelgast. Een uitstekende combinatie, zo vindt Derksen. “Hij (Van Groningen, red.) heeft het uitstekend gedaan en hij vormde met Raymond Mens een heel goed koppel.”

“Er is chemie tussen die twee”, gaat Derksen verder. “Het zijn allebei dertigers en dat is heel goed”, stelt De Snor, die aangeeft zijn ‘eigen positie’ te kennen. “Ik ben 76 en eigenlijk is het belachelijk dat een man van 76 met een gedateerd Beatles-kapsel nog zit te oreren aan tafel en nog niet weggevaagd is door een nieuwe generatie.”

Derksen ziet een groot voordeel van het feit dat Van Groningen en Mens het zo goed hebben gedaan als invallers van Hendriks. “Dit is ideaal voor Talpa”, tipt hij zijn eigen werkgever. “Ze hebben nu kunnen zien: die twee kunnen we jaren mee vooruit. Die moeten ze alle twee vastleggen. Daar kun je jarenlang plezier van hebben.”